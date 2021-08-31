Вместо класса — ноутбук. Как перевести ребенка на дистанционное обучение

Для тех, кто очень хочет попробовать дистант, есть пробные уроки. И не просто несколько часов, а целая неделя. Этого времени точно хватит, чтобы понять, стоит ли вашему ребенку переходить на онлайн-обучение. Как попасть на первый урок, смотрите на официальном сайте школы.

