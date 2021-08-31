Вместо класса — ноутбук. Как перевести ребенка на дистанционное обучение
Не всем детям подходит традиционная учеба. Профессиональный спорт, жизнь за границей, желание углубленно изучать определенные предметы требуют индивидуального подхода. Его можно найти в «Онлайн-школе №1»: «живые» уроки, настоящие классы и гибкий процесс обучения. 1 сентября здесь тоже начался учебный год — в дистанционном формате. Рассказываем, как он будет устроен.
В России можно перейти на дистанционное обучение в любом классе и в любой момент. Это не так сложно, как кажется: нужно лишь написать заявление и выбрать удобную для вас форму.
Но даже в «свободном плавании» ребенка должны курировать опытные педагоги. «Онлайн-школа №1» работает в Петербурге уже больше десяти лет. В отличие от классических школ «на удаленке» она сразу создавалась как дистанционная. Здесь разработаны собственные методики преподавания, система обратной связи с учениками, созданы разные форматы обучения.
Полноценная школа с 1 по 11 класс
Очные онлайн-занятия
Ограниченные по численности классы
Аттестат государственного образца
И неважно, в какой точке мира находится ученик и даже учитель: в Петербурге, Москве или любом другом городе. В команде школы — 210 преподавателей и методистов, которые прошли сложный отбор. Только представьте: из 400 кандидатов здесь принимают на работу лишь одного.
Для тех, кто очень хочет попробовать дистант, есть пробные уроки. И не просто несколько часов, а целая неделя. Этого времени точно хватит, чтобы понять, стоит ли вашему ребенку переходить на онлайн-обучение. Как попасть на первый урок, смотрите на официальном сайте школы.