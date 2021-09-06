Сервер — «мозг» любой компании. Он может решать разные задачи и иметь сугубо индивидуальную конфигурацию, но обязан отвечать главному условию — стабильно и безотказно работать в режиме 24/7. Как сэкономить на покупке электроники, чтобы это не обернулось простоем и убытками? Почему обслуживание «железа» — такой же важный критерий при выборе поставщика, как и цена? Экспертами при подготовке нашего текста выступили специалисты компании Asilan, уже 8 лет поставляющей серверное оборудование в Петербурге и далеко за его пределами.
Сервер — «мозг» любой компании. Он может решать разные задачи и иметь сугубо индивидуальную конфигурацию, но обязан отвечать главному условию — стабильно и безотказно работать в режиме 24/7. Как сэкономить на покупке электроники, чтобы это не обернулось простоем и убытками? Почему обслуживание «железа» — такой же важный критерий при выборе поставщика, как и цена? Экспертами при подготовке нашего текста выступили специалисты компании Asilan, уже 8 лет поставляющей серверное оборудование в Петербурге и далеко за его пределами.
Сервер — «ключевой игрок» в ИТ-системе компании. С его помощью сотрудники хранят файлы и обмениваются ими, получают доступ к общим принтерам и сканерам, работают с базами данных. А еще это оборудование обеспечивает работу сайтов: отвечает на запросы пользователей, хранит содержимое веб-страниц, обрабатывает выполнение определенных сценариев — скриптов.
«Живет» умная машина в дата-центре или серверной, она всегда подключена к электричеству и интернету. Ее внезапное отключение грозит простоем и финансовыми убытками, так что надежность и устойчивость «железа» очень важна. Нельзя подходить к его покупке формально.
Так как задачи каждого сервера уникальны, «начинка» может быть самой разной. Сервер собирается для каждого заказчика по конкретному техзаданию. Если в команде нет компетентного сотрудника, который мог бы грамотно спроектировать машину, стоит прибегнуть к помощи опытного поставщика. В Asilan заявки принимают по любым удобным каналам — через мессенджеры, форму на официальном сайте, электронную почту. Можно обсудить конфигурацию будущего сервера и при визите в офис компании, удобно расположившись в лаунж-зоне с блокнотом или ноутбуком.
Как сэкономить
Чтобы сократить расходы на технику, ответственные за закупку часто заходят в поисковик и выбирают первого попавшегося поставщика, предлагающего минимальную цену. Желание сэкономить вполне понятно, но лучше реализовать его не таким способом. Слишком велика вероятность получить некачественную сборку — и этот риск в случае с сервером не оправдан. Лучше минимизировать затраты по-другому: заключить договор с поставщиком, который привозит «железо» напрямую от производителя. Тогда в цепочке не будет посредников, а значит — и дополнительных накруток. Именно так работает Asilan — партнер известнейших мировых брендов, производящих электронику: SuperMicro, Micron, Intel, Western Digital, Adaptec, LSI и т.д.
Где покупать
ИТ-оборудование, от состояния которого зависит жизнедеятельность компании, стоит приобретать только у проверенного, надежного поставщика. Но каковы критерии отбора?
Репутация и опыт
Гарантийное обслуживание
Сроки сборки
Наличие постоянного адреса
Известные клиенты в портфолио
«Собственное здание в первую очередь демонстрирует стабильность бизнеса. Оно, как якорь, держит нас на плаву на этом месте, и заказчики всегда знают, где мы находимся и куда можно обратиться. Рыночная цена помещения площадью 900 кв. м в центре Петербурга достаточно высока для нас, но мы пошли на эти траты, так как в каком-то смысле это и элемент престижа.
Постройка 1840 года. Раньше на Рузовской, 14а находился госпиталь Семеновского полка. Мы хотели бы отреставрировать фасад, но процедура достаточно сложная, так как здание историческое. Если всё будет хорошо, может быть, работы начнутся следующим летом: отреставрируем кирпичное покрытие, покрасим его и оборудуем здание подсветкой. Мы хотим видеть свой город красивым и будем вкладывать в это средства».
Дмитрий Слеповский
Генеральный директор
«Собственное здание в первую очередь демонстрирует стабильность бизнеса. Оно, как якорь, держит нас на плаву на этом месте, и заказчики всегда знают, где мы находимся и куда можно обратиться. Рыночная цена помещения площадью 900 кв. м в центре Петербурга достаточно высока для нас, но мы пошли на эти траты, так как в каком-то смысле это и элемент престижа.
Постройка 1840 года. Раньше на Рузовской, 14а находился госпиталь Семеновского полка. Мы хотели бы отреставрировать фасад, но процедура достаточно сложная, так как здание историческое. Если всё будет хорошо, может быть, работы начнутся следующим летом: отреставрируем кирпичное покрытие, покрасим его и оборудуем здание подсветкой. Мы хотим видеть свой город красивым и будем вкладывать в это средства».
Дмитрий Слеповский
Генеральный директор
Тонкости выбора
Что общего между автосалоном и производителем серверов? И тот, и другой фокусируются на определенном бренде, который знают «от и до». В Asilan заказчикам предлагают продукцию на базе мирового производителя SuperMicro. Это универсальное оборудование хорошего качества, которое можно применять для решения самых разных задач. Такая специализация не «обедняет» ассортимент и не лишает клиента выбора: наоборот, позволяет продавцу сформировать максимально большую линейку продуктов одного производителя, заполнить склад и быстро менять детали в случае необходимости. И, конечно, хорошо знать товар: вероятность ошибок сведена к минимуму.
Собственный склад, который находится прямо в здании на Рузовской, — большое преимущество петербургской компании. Именно он позволяет поставщику выдерживать минимальные сроки сборки и ремонта серверов. Нужных запчастей не придется ждать.
«В условиях пандемии оборудование едет из-за границы очень долго: на рынке сформировался большой дефицит электронных компонентов. Даже самые крупные производители зачастую не могут по нашему запросу быстро отгрузить технику — не успевают ее произвести. Наличие оперативного склада помогает нивелировать долгие сроки поставок из-за рубежа».
Сергей Курдиков
Технический директор
Зачем устраивать стресс-тест
Поскольку серверу предстоит работать в режиме 24/7, его обязательно надо протестировать, прежде чем он попадет к пользователю. В здании Asilan есть специальная гермозона, где в течение суток на только что собранную машину дают максимальную нагрузку. В зоне тестирования холодно (жара не полезна не только людям, но и технике) и просторно (можно поставить на тест одновременно 65 машин). Только то оборудование, которое «вышло живым» из гермозоны, отправляется в отдел технического контроля, а оттуда — к покупателю.
Кстати, заказчику не нужно приезжать в офис компании: здесь существует доставка.
«Технику клиентам доставляют наши водители на микроавтобусах «Мерседес». Это и красиво, и престижно. Мы готовы тратить на это внутренние средства. Клиенты в других городах получают сервера через транспортные компании. Мы работаем с несколькими партнерами, потому что знаем: они привезут товар в условный Сургут неповрежденным».
Дмитрий Слеповский
Генеральный директор
5 фактов об Asilan
Название компании дала река Асиланйоки, которая протекает по территории Финляндии и Карелии.
День рождения фирмы — 1 апреля. Это дата первой отгрузки сервера, которую коллектив празднует каждый год.
В штате всего 14 человек. Его костяком являются высококвалифицированные инженеры, которые настраивают технику и готовят ее к эксплуатации.
Средняя производительность компании — до 60 серверов в день. Но, бывает, поступают заказы сразу на 200-300 машин — этот объем Asilan отгружает в течение недели.
70-80% продаваемых серверов — формата один юнит (1U). Это единица измерения высоты оборудования, размещаемого в телекоммуникационном шкафу. Исходя из нее, дата-центры рассчитывают стоимость размещения серверов на своих площадях. 1U равен 4,445 см.
Подытожим: при покупке сервера важна не только цена, но и компетентность поставщика, сроки сборки и гарантийное обслуживание. Запомнили? Пора применить знания на практике.