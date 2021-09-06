Сервер — «ключевой игрок» в ИТ-системе компании. С его помощью сотрудники хранят файлы и обмениваются ими, получают доступ к общим принтерам и сканерам, работают с базами данных. А еще это оборудование обеспечивает работу сайтов: отвечает на запросы пользователей, хранит содержимое веб-страниц, обрабатывает выполнение определенных сценариев — скриптов.



«Живет» умная машина в дата-центре или серверной, она всегда подключена к электричеству и интернету. Ее внезапное отключение грозит простоем и финансовыми убытками, так что надежность и устойчивость «железа» очень важна. Нельзя подходить к его покупке формально.



Так как задачи каждого сервера уникальны, «начинка» может быть самой разной. Сервер собирается для каждого заказчика по конкретному техзаданию. Если в команде нет компетентного сотрудника, который мог бы грамотно спроектировать машину, стоит прибегнуть к помощи опытного поставщика. В Asilan заявки принимают по любым удобным каналам — через мессенджеры, форму на официальном сайте, электронную почту. Можно обсудить конфигурацию будущего сервера и при визите в офис компании, удобно расположившись в лаунж-зоне с блокнотом или ноутбуком.

