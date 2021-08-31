Последние представления! Труппа Тоньи завершает гастроли в Петербурге
До 6 сентября осталось всего пять выходов итальянской труппы Тоньи на арену Цирка на Фонтанке. Они пользуются таким успехом у петербуржцев, что на каждом представлении — аншлаг. Вы еще можете оценить по достоинству мастерство одной из самых больших и старейших династий Европы.
Цирковое искусство — это преодоление невероятного и расширение возможностей человека. Во время каждого выступления артистка Александра Тарус поднимается под купол цирка на собственных волосах. Она, конечно, говорит: достаточно, чтобы волосы были длинными и... влажными. Но мы-то знаем, что за этим стоят годы тренировок.
Не меньше мастерства и труда требуют выступления акробатов на встречных качелях под руководством Заслуженного артиста РФ Александра Скокова, номера жонглеров и гимнастов. Отдельно упомянем, что на арене блистает иллюзионистка Мария Кох-Кукес — ее аттракцион неизменно потрясает публику.
Какой же цирк без клоунады? Весь вечер на арене смешит публику потомственный цирковой актер. Он говорит на итальянском, подбирая понятные «интернациональные» слова, поэтому его выступление понятно всем.
Но самое интересное — это, конечно, выступления животных. В Цирке на Фонтанке каждый вечер танцуют индийские слонихи-балерины Карла и Ранни — они уже стали визитной карточкой цирка. В программе выступление группы из пяти тигриц, синхронные танцы верблюдов и зебр, бодание с бизоном и борьба с кенгуру. Укрощению мастеров поддались даже змеи и крокодилы!
А секрет в том, что династия Тоньи вот уже 150 лет работает с самыми экзотическими животными. Причем мастера используют в работе только ласку, приручают зверей — и те охотно идут на контакт. В этом цирке животных всегда хорошо кормят и ухаживают за ними. Результат — уникальное шоу, которое доставит радость детям и взрослым.