Последние представления! Труппа Тоньи завершает гастроли в Петербурге

Какой же цирк без клоунады? Весь вечер на арене смешит публику потомственный цирковой актер. Он говорит на итальянском, подбирая понятные «интернациональные» слова, поэтому его выступление понятно всем.



Но самое интересное — это, конечно, выступления животных. В Цирке на Фонтанке каждый вечер танцуют индийские слонихи-балерины Карла и Ранни — они уже стали визитной карточкой цирка. В программе выступление группы из пяти тигриц, синхронные танцы верблюдов и зебр, бодание с бизоном и борьба с кенгуру. Укрощению мастеров поддались даже змеи и крокодилы!



А секрет в том, что династия Тоньи вот уже 150 лет работает с самыми экзотическими животными. Причем мастера используют в работе только ласку, приручают зверей — и те охотно идут на контакт. В этом цирке животных всегда хорошо кормят и ухаживают за ними. Результат — уникальное шоу, которое доставит радость детям и взрослым.





Спешите! Только пять представлений!

