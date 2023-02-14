Многие люди, которые носят очки или контактные линзы, не могут решиться на лазерную коррекцию зрения. У одних вызывает опасения сама операция, других останавливает объем расходов, которые для этого потребуются. Но в обоих случаях в Петербурге можно найти подходящее решение — например, в клинике «Глазцентр», где специалисты улучшают зрение по технологии Lasik.
Как улучшают зрение практичные петербуржцы
Лазерная классика
Кому подойдет?
Этот способ лазерной коррекции — один из самых популярных и широко распространенных: в офтальмологии его используют уже 30 с лишним лет более чем в 45 странах мира. Lasik подходит для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет с близорукостью до –12, дальнозоркостью до +6 и астигматизмом до +/–6 диоптрий.
Петербургская клиника «Глазцентр» предлагает коррекцию Lasik по цене, которая, скорее всего, вас приятно удивит. Узнать точную цифру можно здесь. И это стоимость операции для двух глаз! Но как «Глазцентр» делает услугу доступнее? Благодаря оптовым закупкам расходных материалов и большому потоку пациентов, которые позволяют удерживать стоимость одного вмешательства на привлекательном уровне.
Петербургская клиника «Глазцентр» предлагает коррекцию Lasik по цене, которая, скорее всего, вас приятно удивит. Узнать точную цифру можно здесь. И это стоимость операции для двух глаз! Но как «Глазцентр» делает услугу доступнее? Благодаря оптовым закупкам расходных материалов и большому потоку пациентов, которые позволяют удерживать стоимость одного вмешательства на привлекательном уровне.
На подготовительном этапе проводится тщательное обследование. Врач оценивает остроту зрения (с коррекцией и без), с помощью специального оборудования определяет тип нарушения и преломляющую способность роговой оболочки глаза. Последнее важно для выбора тактики вмешательства. Обязательно измеряется внутриглазное давление: если оно высокое, может потребоваться дообследование или лечение. Важная часть подготовки — создание «топографической карты» роговицы и измерение ее толщины. Также врач осматривает глазное дно, хрусталик.
Исследования показывают, можно ли проводить коррекцию для этого пациента. В некоторых случаях требуется дополнительное вмешательство: например, профилактическая лазерная коагуляция сетчатки — при наличии разрывов, дистрофических изменений или высокого риска отслойки.
Исследования показывают, можно ли проводить коррекцию для этого пациента. В некоторых случаях требуется дополнительное вмешательство: например, профилактическая лазерная коагуляция сетчатки — при наличии разрывов, дистрофических изменений или высокого риска отслойки.
Что происходит до операции?
О чем стоит знать пациенту?
К предоперационной диагностике и собственно вмешательству необходимо готовиться заранее: за полгода — перестать использовать жесткие ночные линзы, за 10–14 дней — отказаться от мягких дневных, в течение двух дней — не употреблять алкоголь.
В клинику лучше приходить в свободной одежде без воротника. На глазах не должно быть макияжа и наращенных ресниц, под запретом любая парфюмерия. В сумку надо положить паспорт, солнцезащитные очки и бумажные салфетки.
Не следует приезжать за рулем собственной машины — вести ее потом будет затруднительно. В некоторых случаях лучше взять с собой сопровождающего, который поможет доехать до дома.
Вмешательство проводится под местной капельной анестезией. Операция не требует госпитализации, однако клиника «Глазцентр», по просьбе пациента, может оформить для него больничный лист. Человек возвращается к привычному образу жизни в среднем через 2–3 дня после процедуры.
Как проходит вмешательство?
Второй — воздействие эксимерным лазером на роговицу глаза с изменением ее кривизны и толщины
Первый этап коррекции по технологии Lasik — формирование роговичного клапана специальным прибором (микрокератомом)
В дальнейшем пациенты приходят на прием к офтальмологу для планового осмотра через один и три месяца, полгода и год после операции.
Специалисты отмечают, что Lasik позволяет им индивидуально подходить к каждому пациенту и в большинстве случаев добиваться запланированных результатов. По наблюдениям сотрудников «Глазцентра», за 5 лет проведения таких операций в петербургской клинике число осложнений было очень небольшим — около 0,1% от всех осуществленных вмешательств. Также врачи отмечают, что после Lasik пациенты редко возвращаются для дополнительной коррекции: достигнутый уровень зрения обычно сохраняется в течение многих лет.
Специалисты отмечают, что Lasik позволяет им индивидуально подходить к каждому пациенту и в большинстве случаев добиваться запланированных результатов. По наблюдениям сотрудников «Глазцентра», за 5 лет проведения таких операций в петербургской клинике число осложнений было очень небольшим — около 0,1% от всех осуществленных вмешательств. Также врачи отмечают, что после Lasik пациенты редко возвращаются для дополнительной коррекции: достигнутый уровень зрения обычно сохраняется в течение многих лет.
Не поднимать предметы тяжелее 10 кг
Затем в течение месяца следует соблюдать простые ограничения:
Не пить алкоголь
Не посещать баню, сауну, бассейн
Не купаться в водоемах
Не заниматься контактным спортом
Кроме Петербурга клиники сети «Глазцентр» работают в Екатеринбурге, Ульяновске, Уральске, Краснодаре, Симферополе, Пятигорске. Все они используют современное оборудование, которое регулярно обновляется. Большое значение здесь придают постоянному обучению и повышению квалификации врачей: ведь офтальмология — одна из самых высокотехнологичных и быстро развивающихся отраслей медицины, поэтому так важно идти в ногу со временем и знакомиться с новинками.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
Лицензия Л041-01148-78/00339735 от 3 октября 2018 года
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Автор: Мария Семенова
Фото: ООО «Новый взгляд+»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Дизайн: Соня Осколкина
Реклама, ООО «Новый взгляд+»
Автор: Мария Семенова
Фото: ООО «Новый взгляд+»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Дизайн: Соня Осколкина
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