Вмешательство проводится под местной капельной анестезией. Операция не требует госпитализации, однако клиника «Глазцентр», по просьбе пациента, может оформить для него больничный лист. Человек возвращается к привычному образу жизни в среднем через 2–3 дня после процедуры.

В дальнейшем пациенты приходят на прием к офтальмологу для планового осмотра через один и три месяца, полгода и год после операции.



Специалисты отмечают, что Lasik позволяет им индивидуально подходить к каждому пациенту и в большинстве случаев добиваться запланированных результатов. По наблюдениям сотрудников «Глазцентра», за 5 лет проведения таких операций в петербургской клинике число осложнений было очень небольшим — около 0,1% от всех осуществленных вмешательств. Также врачи отмечают, что после Lasik пациенты редко возвращаются для дополнительной коррекции: достигнутый уровень зрения обычно сохраняется в течение многих лет.