Жизнь под одной крышей со старшим поколением может быть экономной, но не всегда комфортной. Нехватка личного пространства, бытовые разногласия, несовпадающие графики — все это заставляет искать способ отделиться от родителей. Случается и так, что супруги уже давно обрели независимость, но не на своих квадратных метрах, а на арендованных. В любом случае, рано или поздно наступает момент, когда приобретение собственного жилья превращается из расплывчатой идеи в конкретную задачу.



В компании Fizika Development отмечают: среди людей, покупающих апартаменты в VIDI, сегодня преобладают семейные пары без детей или с одним ребенком. Им подходят номера категории Family площадью 32–46 кв.м с изолированной спальней и вместительной кухней-гостиной.

