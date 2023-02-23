Комфортный юнит в отеле может стать альтернативой квартире — и для жизни, и для инвестиций. Разбираемся, в каких ситуациях сервисные квадратные метры становятся оптимальным выбором.
Когда стоит задуматься
о покупке апартаментов?
о покупке апартаментов?
Найти по-настоящему симпатичный вариант в старом фонде бывает непросто. Нужно отыскать здание в приличном состоянии — с исправными коммуникациями, презентабельным фасадом, чистыми парадными и лестницами. И желательно, чтобы квартира не требовала масштабного ремонта, который отнимет время и увеличит бюджет покупки. Что касается новостроек, их в сердце города совсем немного — и зачастую это элитные дома с большими метражами и высокими ценами.
Хочется жить в центре Петербурга, но в современном доме
Вот тут-то на сцену и выходят сервисные апартаменты, которые позволяют поселиться среди петербургских достопримечательностей, но в новом здании, построенном по современным технологиям. Например, в Центральном районе, у Синопской набережной сейчас возводится апарт-отель VIDI,* проект компании Fizika Development. Отсюда — всего 700 метров до площади Александра Невского, рядом — Нева с живописными мостами, неподалеку — главный проспект Петербурга, Московский вокзал, старинный Овсянниковский сад, ансамбль Лавры, Музей городской скульптуры.
Жизнь под одной крышей со старшим поколением может быть экономной, но не всегда комфортной. Нехватка личного пространства, бытовые разногласия, несовпадающие графики — все это заставляет искать способ отделиться от родителей. Случается и так, что супруги уже давно обрели независимость, но не на своих квадратных метрах, а на арендованных. В любом случае, рано или поздно наступает момент, когда приобретение собственного жилья превращается из расплывчатой идеи в конкретную задачу.
В компании Fizika Development отмечают: среди людей, покупающих апартаменты в VIDI, сегодня преобладают семейные пары без детей или с одним ребенком. Им подходят номера категории Family площадью 32–46 кв.м с изолированной спальней и вместительной кухней-гостиной.
В компании Fizika Development отмечают: среди людей, покупающих апартаменты в VIDI, сегодня преобладают семейные пары без детей или с одним ребенком. Им подходят номера категории Family площадью 32–46 кв.м с изолированной спальней и вместительной кухней-гостиной.
Семейной паре пора обзавестись собственным жильем
Жизнь под одной крышей со старшим поколением может быть экономной, но не всегда комфортной. Нехватка личного пространства, бытовые разногласия, несовпадающие графики — все это заставляет искать способ отделиться от родителей. Случается и так, что супруги уже давно обрели независимость, но не на своих квадратных метрах, а на арендованных. В любом случае, рано или поздно наступает момент, когда приобретение собственного жилья превращается из расплывчатой идеи в конкретную задачу.
В компании Fizika Development отмечают: среди людей, покупающих апартаменты в VIDI, сегодня преобладают семейные пары без детей или с одним ребенком. Им подходят номера категории Family площадью 32–46 кв.м с изолированной спальней и вместительной кухней-гостиной.
В компании Fizika Development отмечают: среди людей, покупающих апартаменты в VIDI, сегодня преобладают семейные пары без детей или с одним ребенком. Им подходят номера категории Family площадью 32–46 кв.м с изолированной спальней и вместительной кухней-гостиной.
Семейной паре пора обзавестись собственным жильем
Петербургские вузы привлекают молодежь из других городов, но далеко не всем поступившим полагается место в общежитии. Конечно, папа с мамой могут выдать студенту денег на съемную квартиру или комнату, но это не самый надежный вариант. Справится ли недавний школьник с самостоятельной жизнью на чужих метрах? Как сложатся у него отношения с хозяином? Окажутся ли соседи приличными людьми? В этом уравнении слишком много неизвестных, чтобы родители чувствовали себя спокойно.
Родители присматривают квартиру для будущего студента
В такой ситуации юнит в апарт-отеле VIDI оказывается вполне себе студенческим жильем. Большая площадь не требуется, так что вполне можно ограничится номером Smart (21–25 кв.м) или Studio (26–39 кв.м). Кстати, место для занятий тоже будет, ведь в отеле предусмотрена коворкинг-зона. После того как ребенок получит диплом, найдет работу и встанет на ноги в финансовом отношении, он сможет самостоятельно решать квартирный вопрос, а юнит можно будет сдавать в аренду.
Покупка недвижимости — классический способ сохранить свободные средства. Он хорош простотой и понятностью, не требует специальных знаний — как, например, инвестиции в ценные бумаги. К тому же, в долгосрочной перспективе стоимость квадратных метров обычно растет.
Что касается апартаментов, в Петербурге они продолжают строиться, несмотря на нестабильность экономики, и пользоваться спросом — в том числе благодаря ей. Так, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию около 8 тыс. номеров, а количество купленных юнитов оценивается в 2–2,5 тыс. При этом апартаменты дорожали — за год все их форматы прибавили в цене 18%.
Создатели апарт-отеля VIDI уточняют: стоимость юнитов в проекте будет меняться не так, как это происходит в классическом сервисном формате, где ключевую роль играют инвестиционная модель, востребованность номера и его прибыльность. По динамике индексации цены в VIDI будут индексироваться так же, как стоимость жилья с аналогичным расположением.
Что касается апартаментов, в Петербурге они продолжают строиться, несмотря на нестабильность экономики, и пользоваться спросом — в том числе благодаря ей. Так, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию около 8 тыс. номеров, а количество купленных юнитов оценивается в 2–2,5 тыс. При этом апартаменты дорожали — за год все их форматы прибавили в цене 18%.
Создатели апарт-отеля VIDI уточняют: стоимость юнитов в проекте будет меняться не так, как это происходит в классическом сервисном формате, где ключевую роль играют инвестиционная модель, востребованность номера и его прибыльность. По динамике индексации цены в VIDI будут индексироваться так же, как стоимость жилья с аналогичным расположением.
Необходимо уберечь накопления от инфляции и нестабильности
Покупка недвижимости — классический способ сохранить свободные средства. Он хорош простотой и понятностью, не требует специальных знаний — как, например, инвестиции в ценные бумаги. К тому же, в долгосрочной перспективе стоимость квадратных метров обычно растет.
Что касается апартаментов, в Петербурге они продолжают строиться, несмотря на нестабильность экономики, и пользоваться спросом — в том числе благодаря ей. Так, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию около 8 тыс. номеров, а количество купленных юнитов оценивается в 2–2,5 тыс. При этом апартаменты дорожали — за год все их форматы прибавили в цене 18%.
Создатели апарт-отеля VIDI уточняют: стоимость юнитов в проекте будет меняться не так, как это происходит в классическом сервисном формате, где ключевую роль играют инвестиционная модель, востребованность номера и его прибыльность. По динамике индексации цены в VIDI будут индексироваться так же, как стоимость жилья с аналогичным расположением.
Что касается апартаментов, в Петербурге они продолжают строиться, несмотря на нестабильность экономики, и пользоваться спросом — в том числе благодаря ей. Так, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию около 8 тыс. номеров, а количество купленных юнитов оценивается в 2–2,5 тыс. При этом апартаменты дорожали — за год все их форматы прибавили в цене 18%.
Создатели апарт-отеля VIDI уточняют: стоимость юнитов в проекте будет меняться не так, как это происходит в классическом сервисном формате, где ключевую роль играют инвестиционная модель, востребованность номера и его прибыльность. По динамике индексации цены в VIDI будут индексироваться так же, как стоимость жилья с аналогичным расположением.
Необходимо уберечь накопления от инфляции и нестабильности
Сервисные апартаменты привлекательны тем, что способны приносить деньги, не создавая особых хлопот для собственника. Весь процесс берет на себя управляющая компания. Она подбирает правильную «начинку» номеров — от мебели и техники до постельного белья и посуды. Организует работу ресепшен, охраны, клининга. Обеспечивает техническое обслуживание: если потребуется ремонт, направит мастера, который устранит неполадку. УК занимается привлечением арендаторов, принимает от них оплату и следит за тем, чтобы номера разных инвесторов бронировались «равномерно».
Нужен дополнительный источник дохода
Что еще нужно знать об апарт-отеле VIDI
В подземном паркинге предусмотрено
57 машино-мест
57 машино-мест
За работу отеля отвечает опытный петербургский оператор «МТЛ. Управление недвижимостью»
Автомобилистам будет удобно перемещаться по центру города, от VIDI до КАД и ЗСД — 25 минут на машине
На техническом этаже расположатся прачечная и химчистка для гостей
Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского»
В отеле будут работать кофейня, ресторан
с баром, коворкинг, переговорные, фитнес-центр
с баром, коворкинг, переговорные, фитнес-центр
Дизайн общих пространств и лобби разработала лондонская Studio Identity Design
Архитектурный проект в петербургском стиле выполнен мастерской Сергея Цыцина
Состоит из 410 номеров класса «4 звезды»: 181 юнит категории Smart, 164 — Studio, 65 — Family
Застройщиком проекта выступает Fizika Development — компания, созданная людьми с богатым опытом реализации премиальной недвижимости в Петербурге. Один из ее управляющих партнеров — Александр Кравцов, генеральный директор компании «Еврострой-Развитие», которая возвела ряд элитных клубных домов и жилых комплексов на Крестовском острове и в центре: ЖК «Привилегия», EsperClub и «Приоритет».** И именно «Еврострой-Развитие» является генеральным подрядчиком строительства VIDI.
Дальнейшие планы создателей апарт-отеля на Синопской включают возведение клубного дома премиум-класса Talento у Московских ворот (уже получено разрешение на строительство) и запуск еще одного проекта в историческом центре, который обещают анонсировать в 2023 году.
Дальнейшие планы создателей апарт-отеля на Синопской включают возведение клубного дома премиум-класса Talento у Московских ворот (уже получено разрешение на строительство) и запуск еще одного проекта в историческом центре, который обещают анонсировать в 2023 году.
Кто строит VIDI на Синопской?
Застройщиком проекта выступает Fizika Development — компания, созданная людьми с богатым опытом реализации премиальной недвижимости в Петербурге. Один из ее управляющих партнеров — Александр Кравцов, генеральный директор компании «Еврострой-Развитие», которая возвела ряд элитных клубных домов и жилых комплексов на Крестовском острове и в центре: ЖК «Привилегия», EsperClub и «Приоритет».** И именно «Еврострой-Развитие» является генеральным подрядчиком строительства VIDI.
Дальнейшие планы создателей апарт-отеля на Синопской включают возведение клубного дома премиум-класса Talento у Московских ворот (уже получено разрешение на строительство) и запуск еще одного проекта в историческом центре, который обещают анонсировать в 2023 году.
Дальнейшие планы создателей апарт-отеля на Синопской включают возведение клубного дома премиум-класса Talento у Московских ворот (уже получено разрешение на строительство) и запуск еще одного проекта в историческом центре, который обещают анонсировать в 2023 году.
Кто строит VIDI на Синопской?
Реклама, ООО «ФИЗИКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
*Инвест-отель VIDI — застройщик ООО «УК АУРУМ МЕНЕДЖМЕНТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
** Дома сданы в эксплуатацию
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ФИЗИКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
*Инвест-отель VIDI — застройщик ООО «УК АУРУМ МЕНЕДЖМЕНТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
** Дома сданы в эксплуатацию
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ФИЗИКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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