После были сумки для друзей, знакомых, знакомых друзей и друзей знакомых — и увлечение незаметно переросло в любимое дело. Фишка ее мастерской — индивидуальная разработка лекал под заказчика и полностью ручная работа. Все кожаные изделия раскраиваются, окрашиваются и отшиваются только вручную — это делает каждую вещь не только неповторимой, но и долговечной.



Арт-мастерская Bonchiero, как многие успешные бизнесы, выросла из личного «дефицита» ее основателя. Татьяна признает, что когда-то сшила свою первую сумку «просто от отчаяния», так как нигде не могла купить такую, которая ей нужна.



В мастерской используют преимущественно итальянскую кожу растительного дубления. Финальная обработка делается при помощи фирменного состава на основе очищенного пчелиного воска и растительных масел. А недавно у Bonchiero появились изделия из текстиля, в том числе в технике лоскутного шитья (пэчворка).



В мастерской используют преимущественно итальянскую кожу растительного дубления. Финальная обработка делается при помощи фирменного состава на основе очищенного пчелиного воска и растительных масел. А недавно у Bonchiero появились изделия из текстиля, в том числе в технике лоскутного шитья (пэчворка).

Арт-мастерская Bonchiero, как многие успешные бизнесы, выросла из личного «дефицита» ее основателя. Татьяна признает, что когда-то сшила свою первую сумку «просто от отчаяния», так как нигде не могла купить такую, которая ей нужна.