Представляем победительниц открытого онлайн-голосования, которое провел Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Каждая героиня этой подборки однажды решилась — и запустила свое дело в статусе самозанятой. Вдохновляемся их примером и присматриваем полезные и приятные покупки.
10 жительниц Ленобласти,
создавших бизнес с нуля
создавших бизнес с нуля
натуральные средства для ухода за лицом и телом
Людмила Андреева:
сумки из кожи, бусин, дерева
Виктория Немцева:
Яна Карасова:
дизайнерские украшения из ювелирной смолы
свечи и декор из гипса
Виктория Баранова:
Елена Волкова:
печатные, сувенирные и трехмерные пряники
ремни, сумки и кошельки из натуральной кожи
Анна Баранова:
Анастасия Бобровицкая:
иммерсивные аудиоэкскурсии
Шушанна Оганнисян:
сладкие мастер-классы и торты на заказ
Татьяна Ильясова:
сумки по индивидуальным лекалам
Елизавета Межова:
развивающая гимнастика для детей от 3 до 14 лет
натуральные средства для хода за лицом и телом
К изготовлению натуральной продукции Людмилу подтолкнула аллергия — от этого недуга страдает и хозяйка органического бизнеса, и ее дети. Начала с хозяйственного мыла из кокосового масла и стиральных порошков без лишних примесей. Оказалось, что самодельное прекрасно работает. Затем начала производить средства для умывания и ухода за телом, бомбочки для ванн.
Создает органическое жидкое и твердое мыло, скрабы на соляной и сахарной основе, твердые духи, гидрофильные плитки, массажные свечи, средства для умывания, миксы, бомбочки и соли для ванной.
Все продукты Людмила проверяет на себе и близких, устраняет недочеты и лишь потом выпускает в свет. Изготавливает их только вручную, из натуральных качественных материалов — без парабенов, силиконов, минеральных масел.
К изготовлению натуральной продукции Людмилу подтолкнула аллергия — от этого недуга страдает и хозяйка органического бизнеса, и ее дети. Начала с хозяйственного мыла из кокосового масла и стиральных порошков без лишних примесей. Оказалось, что самодельное прекрасно работает. Затем начала производить средства для умывания и ухода за телом, бомбочки для ванн.
Создает органическое жидкое и твердое мыло, скрабы на соляной и сахарной основе, твердые духи, гидрофильные плитки, массажные свечи, средства для умывания, миксы, бомбочки и соли для ванной.
Все продукты Людмила проверяет на себе и близких, устраняет недочеты и лишь потом выпускает в свет. Изготавливает их только вручную, из натуральных качественных материалов — без парабенов, силиконов, минеральных масел.
СУМКИ ИЗ КОЖИ, БУСИН, ДЕРЕВА
Одна из любимых техник Виктории — плетение из бусин. С ее помощью создаются нарядные и оригинальные сумочки, которые хорошо дополняют праздничный или вечерний образ. Другое интересное решение — сочетать яркую толстую кожу и некрашеное дерево с естественным рисунком. Такие модели получаются стильными и практичными, среди них есть и мужские варианты.
Первую сумку Виктория создала девять лет назад и тех пор продолжает творить и вести собственный бизнес, успевая при этом воспитывать троих детей.
Каждая сумка уникальна, и ее хозяин может быть уверен, что второй такой нет ни у кого. Мастер использует только проверенные материалы и качественную фурнитуру.
Каждая сумка уникальна, и ее хозяин может быть уверен, что второй такой нет ни у кого. Мастер использует только проверенные материалы и качественную фурнитуру.
В обширной коллекции мастера можно найти и расписанные вручную кожаные сумки с оригинальными сюжетами: например, с симпатичной лисой, которая остановилась, чтобы... понюхать цветок.
Одна из любимых техник Виктории — плетение из бусин. С ее помощью создаются нарядные и оригинальные сумочки, которые хорошо дополняют праздничный или вечерний образ. Другое интересное решение — сочетать яркую толстую кожу и некрашеное дерево с естественным рисунком. Такие модели получаются стильными и практичными, среди них есть и мужские варианты.
Первую сумку Виктория создала девять лет назад и тех пор продолжает творить и вести собственный бизнес, успевая при этом воспитывать троих детей.
Каждая сумка уникальна, и ее хозяин может быть уверен, что второй такой нет ни у кого. Мастер использует только проверенные материалы и качественную фурнитуру.
Каждая сумка уникальна, и ее хозяин может быть уверен, что второй такой нет ни у кого. Мастер использует только проверенные материалы и качественную фурнитуру.
В обширной коллекции мастера можно найти и расписанные вручную кожаные сумки с оригинальными сюжетами: например, с симпатичной лисой, которая остановилась, чтобы... понюхать цветок.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
дизайнерские украшения из ювелирной смолы
Яркие цветные кольца дизайнер рекомендует надевать по несколько — на одну руку или даже палец. Основа регулируется по размеру, чтобы украшения было комфортно носить и менять местами. Есть варианты из бюджетного металла, а также с серебряным и золотым покрытием.
Для изысканных браслетов с крупными камнями Яна использует как традиционные цепочки, так и более неформальные тканевые шнуры. В любом случае их длину можно отрегулировать.
Для изысканных браслетов с крупными камнями Яна использует как традиционные цепочки, так и более неформальные тканевые шнуры. В любом случае их длину можно отрегулировать.
Вручную создает яркие кольца, серьги и браслеты с цветными прозрачными вставками и качественной фурнитурой. Свой бренд предпринимательница назвала JOYANA — от испанского joya, что значит «драгоценность». Вдохновение для создания украшений ей дарит природа — море, солнце, цветы.
Прозрачные легкие серьги JOYANA напоминают леденцы. Фурнитура — с гипоаллергенным покрытием: позолотой, родированием или серебрением. Застегиваются на английский или французский замок. Лаконичные геометрические формы позволяют носить украшения и на праздничные мероприятия, и в будни.
Прозрачные легкие серьги JOYANA напоминают леденцы. Фурнитура — с гипоаллергенным покрытием: позолотой, родированием или серебрением. Застегиваются на английский или французский замок. Лаконичные геометрические формы позволяют носить украшения и на праздничные мероприятия, и в будни.
Яркие цветные кольца дизайнер рекомендует надевать по несколько — на одну руку или даже палец. Основа регулируется по размеру, чтобы украшения было комфортно носить и менять местами. Есть варианты из бюджетного металла, а также с серебряным и золотым покрытием.
Для изысканных браслетов с крупными камнями Яна использует как традиционные цепочки, так и более неформальные тканевые шнуры. В любом случае их длину можно отрегулировать.
Для изысканных браслетов с крупными камнями Яна использует как традиционные цепочки, так и более неформальные тканевые шнуры. В любом случае их длину можно отрегулировать.
Вручную создает яркие кольца, серьги и браслеты с цветными прозрачными вставками и качественной фурнитурой. Свой бренд предпринимательница назвала JOYANA — от испанского joya, что значит «драгоценность». Вдохновение для создания украшений ей дарит природа — море, солнце, цветы.
Прозрачные легкие серьги JOYANA напоминают леденцы. Фурнитура — с гипоаллергенным покрытием: позолотой, родированием или серебрением. Застегиваются на английский или французский замок. Лаконичные геометрические формы позволяют носить украшения и на праздничные мероприятия, и в будни.
Прозрачные легкие серьги JOYANA напоминают леденцы. Фурнитура — с гипоаллергенным покрытием: позолотой, родированием или серебрением. Застегиваются на английский или французский замок. Лаконичные геометрические формы позволяют носить украшения и на праздничные мероприятия, и в будни.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
свечи и декор из гипса
Одна из ее фишек — свечи в кокосовых скорлупках. Для них мастер использует натуральный соевый воск и хлопковый фитиль, которые дают мягкое пламя и приятный аромат. Когда свеча догорит, половинку кокоса можно использовать как шкатулку для украшений.
Также в Joia Candles можно заказать интерьерные украшения из гипса: поднос с «мраморным» узором или вазу со стеклянной колбой, которая подойдет и для сухих трав, и для живых цветов.
Также в Joia Candles можно заказать интерьерные украшения из гипса: поднос с «мраморным» узором или вазу со стеклянной колбой, которая подойдет и для сухих трав, и для живых цветов.
Хозяйка творческой мастерской Joia Candles описывает философию своего бизнеса тремя понятиями: уют, теплая атмосфера и тонкие струны человеческой души.
Работая, Виктория старается сохранять ощущение спокойствия, гармонии, вдохновения — и вкладывать его в товары. Кроме того, предпринимательница строго контролирует безопасность и экологичность используемого сырья, растворов и упаковки.
Работая, Виктория старается сохранять ощущение спокойствия, гармонии, вдохновения — и вкладывать его в товары. Кроме того, предпринимательница строго контролирует безопасность и экологичность используемого сырья, растворов и упаковки.
Одна из ее фишек — свечи в кокосовых скорлупках. Для них мастер использует натуральный соевый воск и хлопковый фитиль, которые дают мягкое пламя и приятный аромат. Когда свеча догорит, половинку кокоса можно использовать как шкатулку для украшений.
Также в Joia Candles можно заказать интерьерные украшения из гипса: поднос с «мраморным» узором или вазу со стеклянной колбой, которая подойдет и для сухих трав, и для живых цветов.
Также в Joia Candles можно заказать интерьерные украшения из гипса: поднос с «мраморным» узором или вазу со стеклянной колбой, которая подойдет и для сухих трав, и для живых цветов.
Хозяйка творческой мастерской Joia Candles описывает философию своего бизнеса тремя понятиями: уют, теплая атмосфера и тонкие струны человеческой души.
Работая, Виктория старается сохранять ощущение спокойствия, гармонии, вдохновения — и вкладывать его в товары. Кроме того, предпринимательница строго контролирует безопасность и экологичность используемого сырья, растворов и упаковки.
Работая, Виктория старается сохранять ощущение спокойствия, гармонии, вдохновения — и вкладывать его в товары. Кроме того, предпринимательница строго контролирует безопасность и экологичность используемого сырья, растворов и упаковки.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
печатные, сувенирные и трехмерные пряники
В этой же технике Елена готовит и плоские сувенирные изделия, имитирующие глиняные игрушки, вышивку, кружево, резьбу, плетение, народные росписи. А еще — делает настоящие печатные пряники, используя традиционные пряничные доски. Тесто здесь заварное с медом, для начинки берутся фрукты из собственного сада и лесные ягоды Карельского перешейка. Но если заказчик захочет, мастер может добавить и орехи: грецкие или кедровые.
Самые впечатляющие творения мастера — объемные. Она умеет воплощать в прянике архитектурные конструкции, скульптуры и предметы быта. Для этого использует козульное тесто на карамельном сиропе без меда, что важно для аллергиков. Расписывает вручную белковой глазурью и пищевыми красителями.
В этой же технике Елена готовит и плоские сувенирные изделия, имитирующие глиняные игрушки, вышивку, кружево, резьбу, плетение, народные росписи. А еще — делает настоящие печатные пряники, используя традиционные пряничные доски. Тесто здесь заварное с медом, для начинки берутся фрукты из собственного сада и лесные ягоды Карельского перешейка. Но если заказчик захочет, мастер может добавить и орехи: грецкие или кедровые.
Самые впечатляющие творения мастера — объемные. Она умеет воплощать в прянике архитектурные конструкции, скульптуры и предметы быта. Для этого использует козульное тесто на карамельном сиропе без меда, что важно для аллергиков. Расписывает вручную белковой глазурью и пищевыми красителями.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
ремни, сумки и кошельки из натуральной кожи
Работая над аксессуарами, Анна всегда учитывает пожелания заказчиков. Мужские и женские ремни из плотной кожи, прошитые вощеной нитью, делает по индивидуальным меркам: и в длину, и в ширину. Красивые и практичные кошельки выполняются в интересных ярких цветах и с тем набором отделений, который нужен покупателю.
Кожевенная мастерская Lion Skin — небольшое семейное производство, которое Анна создала вместе с мужем Андреем. Каждую вещь они изготавливают вручную из качественного российского сырья.
Популярностью пользуются сумки Lion Skin — нарядные дамские, вместительные дорожные и удобные спортивные. Часто здесь заказывают и небольшие предметы: обложки для паспортов, ключницы, футляры для пластиковых карт и даже кожаные браслеты с надписью.
Популярностью пользуются сумки Lion Skin — нарядные дамские, вместительные дорожные и удобные спортивные. Часто здесь заказывают и небольшие предметы: обложки для паспортов, ключницы, футляры для пластиковых карт и даже кожаные браслеты с надписью.
Кожевенная мастерская Lion Skin — небольшое семейное производство, которое Анна создала вместе с мужем Андреем. Каждую вещь они изготавливают вручную из качественного российского сырья.
Работая над аксессуарами, Анна всегда учитывает пожелания заказчиков. Мужские и женские ремни из плотной кожи, прошитые вощеной нитью, делает по индивидуальным меркам: и в длину, и в ширину. Красивые и практичные кошельки выполняются в интересных ярких цветах и с тем набором отделений, который нужен покупателю.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
развивающая гимнастика для детей от 3 до 14 лет
Общеразвивающая гимнастика, по опыту Елизаветы, помогает детям чувствовать себя увереннее в повседневной жизни, легче решать бытовые проблемы, проще адаптироваться в коллективах. Кроме того, занятия помогают узнать, к какому виду спорта у ребенка есть физическая предрасположенность и интерес — это полезно, если родители планируют отдать его в спортивную школу.
Мастер спорта и профессиональный тренер создала систему, главная цель которой — всестороннее здоровое развитие организма и физических данных детей. Для каждого возраста она подбирает упражнения, которые будут полезны именно сейчас.
За шесть лет тренировки Елизаветы посетили более 500 детей, которым она помогла развить «отстающие» физические качества: координацию, гибкость, быстроту, силу, выносливость. Для части учеников гимнастика стала подготовкой к занятиям различными видами спорта — среди них были, например, фигурное катание, волейбол, футбол, хоккей.
За шесть лет тренировки Елизаветы посетили более 500 детей, которым она помогла развить «отстающие» физические качества: координацию, гибкость, быстроту, силу, выносливость. Для части учеников гимнастика стала подготовкой к занятиям различными видами спорта — среди них были, например, фигурное катание, волейбол, футбол, хоккей.
Мастер спорта и профессиональный тренер создала систему, главная цель которой — всестороннее здоровое развитие организма и физических данных детей. Для каждого возраста она подбирает упражнения, которые будут полезны именно сейчас.
Общеразвивающая гимнастика, по опыту Елизаветы, помогает детям чувствовать себя увереннее в повседневной жизни, легче решать бытовые проблемы, проще адаптироваться в коллективах. Кроме того, занятия помогают узнать, к какому виду спорта у ребенка есть физическая предрасположенность и интерес — это полезно, если родители планируют отдать его в спортивную школу.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
mezhova99@bk.ru
иммерсивные аудиоэкскурсии
Иммерсивная экскурсия — это новая форма познавательной прогулки «с погружением». В ней сочетаются историческая информация, интересные факты и интерактивные задания. Эффект присутствия создается с помощью тщательно подобранных звуков, соответствующих конкретной точке на карте и духу города.
Первый проект в формате «Войс Трип» предпринимательница запустила в Выборге, затем — с помощью франчайзи — познакомила с ним Рыбинск и Волгоград.
«Школьники не зевают, не играют в телефон, а с интересом слушают, вовлекаются и хотят прийти вновь. Взрослые кайфуют, меняют характер и рекомендуют, пенсионеры благодарят», — так Анастасия описывает эффект, который производит «Войс Трип» на участников экскурсии.
«Школьники не зевают, не играют в телефон, а с интересом слушают, вовлекаются и хотят прийти вновь. Взрослые кайфуют, меняют характер и рекомендуют, пенсионеры благодарят», — так Анастасия описывает эффект, который производит «Войс Трип» на участников экскурсии.
Первый проект в формате «Войс Трип» предпринимательница запустила в Выборге, затем — с помощью франчайзи — познакомила с ним Рыбинск и Волгоград.
Иммерсивная экскурсия — это новая форма познавательной прогулки «с погружением». В ней сочетаются историческая информация, интересные факты и интерактивные задания. Эффект присутствия создается с помощью тщательно подобранных звуков, соответствующих конкретной точке на карте и духу города.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
сладкие мастер-классы и торты на заказ
«Представьте: уютная студия, где витает аромат гвоздики, корицы и мускатного ореха, вы расписываете ваш ресурсный пряник под спокойную лиричную мелодию, и в голове рождается послание… То самое, которое вы напишете на сахарной бумаге и спрячете в пряник, — рассказывает Шушанна. — Однажды я сама испытала это волшебное медитативное состояние в процессе росписи и теперь искренне хочу передать его каждой женщине. Подарить вдохновение и время для себя и своих чувств».
Опытный кондитер готовит по авторским рецептам. Получаются настоящие произведения искусства — не только вкусные, но и очень красивые. Кроме тортов Шушанна создает пряники и легкие вкусные десерты — и всегда готова поделиться профессиональными секретами с теми, кто приходит к ней на обучение.
Весной 2023 года предпринимательница запустила разработанный совместно с психологом мастер-класс для женщин «Ресурсный пряник». Он помогает вырваться из повседневной суеты, восстановить запас внутренней энергии и вернуться в мир с новыми силами.
Весной 2023 года предпринимательница запустила разработанный совместно с психологом мастер-класс для женщин «Ресурсный пряник». Он помогает вырваться из повседневной суеты, восстановить запас внутренней энергии и вернуться в мир с новыми силами.
Опытный кондитер готовит по авторским рецептам. Получаются настоящие произведения искусства — не только вкусные, но и очень красивые. Кроме тортов Шушанна создает пряники и легкие вкусные десерты — и всегда готова поделиться профессиональными секретами с теми, кто приходит к ней на обучение.
Весной 2023 года предпринимательница запустила разработанный совместно с психологом мастер-класс для женщин «Ресурсный пряник». Он помогает вырваться из повседневной суеты, восстановить запас внутренней энергии и вернуться в мир с новыми силами.
Весной 2023 года предпринимательница запустила разработанный совместно с психологом мастер-класс для женщин «Ресурсный пряник». Он помогает вырваться из повседневной суеты, восстановить запас внутренней энергии и вернуться в мир с новыми силами.
«Представьте: уютная студия, где витает аромат гвоздики, корицы и мускатного ореха, вы расписываете ваш ресурсный пряник под спокойную лиричную мелодию, и в голове рождается послание… То самое, которое вы напишете на сахарной бумаге и спрячете в пряник, — рассказывает Шушанна. — Однажды я сама испытала это волшебное медитативное состояние в процессе росписи и теперь искренне хочу передать его каждой женщине. Подарить вдохновение и время для себя и своих чувств».
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
сумки по индивидуальным лекалам
После были сумки для друзей, знакомых, знакомых друзей и друзей знакомых — и увлечение незаметно переросло в любимое дело. Фишка ее мастерской — индивидуальная разработка лекал под заказчика и полностью ручная работа. Все кожаные изделия раскраиваются, окрашиваются и отшиваются только вручную — это делает каждую вещь не только неповторимой, но и долговечной.
Арт-мастерская Bonchiero, как многие успешные бизнесы, выросла из личного «дефицита» ее основателя. Татьяна признает, что когда-то сшила свою первую сумку «просто от отчаяния», так как нигде не могла купить такую, которая ей нужна.
В мастерской используют преимущественно итальянскую кожу растительного дубления. Финальная обработка делается при помощи фирменного состава на основе очищенного пчелиного воска и растительных масел. А недавно у Bonchiero появились изделия из текстиля, в том числе в технике лоскутного шитья (пэчворка).
В мастерской используют преимущественно итальянскую кожу растительного дубления. Финальная обработка делается при помощи фирменного состава на основе очищенного пчелиного воска и растительных масел. А недавно у Bonchiero появились изделия из текстиля, в том числе в технике лоскутного шитья (пэчворка).
Арт-мастерская Bonchiero, как многие успешные бизнесы, выросла из личного «дефицита» ее основателя. Татьяна признает, что когда-то сшила свою первую сумку «просто от отчаяния», так как нигде не могла купить такую, которая ей нужна.
После были сумки для друзей, знакомых, знакомых друзей и друзей знакомых — и увлечение незаметно переросло в любимое дело. Фишка ее мастерской — индивидуальная разработка лекал под заказчика и полностью ручная работа. Все кожаные изделия раскраиваются, окрашиваются и отшиваются только вручную — это делает каждую вещь не только неповторимой, но и долговечной.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Реклама, «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области,микрокредитная компания»
Редактор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области,
микрокредитная компания»
Иллюстрации: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Редактор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области,
микрокредитная компания»
Иллюстрации: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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