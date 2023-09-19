Как подтверждают исследователи, 62% потребителей периодически замечают цифровые рекламные щиты, то есть ваш контент увидит даже та аудитория, которая прежде ничего не слышала о компании или о продукте. Еще в 65% случаев цифровая реклама побуждает зрителей к действиям.



Всего за одни сутки о вас узнают до 2 миллионов человек: сегодня у сервиса DRON.digital 359 цифровых видеоэкранов в популярных местах Санкт-Петербурга.