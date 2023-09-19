Мечтаете об эффективной рекламе, но бюджет ограничен? Уже запустили свой промоушн, но потенциальные клиенты его не заметили? Хотите, чтобы за одни только сутки о вас узнали сразу 2 миллиона человек? Есть способ получить высокий охват без копейки вложений. Сервис DRON.digital запускает уникальную акцию: 100 счастливчиков получат по 100 тысяч рублей и возможность целый месяц продвигать бизнес на видеоэкранах Петербурга.
Бизнесмен из Петербурга?
Получи 100 тысяч рублей на бесплатную рекламу!
Почему реклама на видеоэкранах — это эффективно
Как подтверждают исследователи, 62% потребителей периодически замечают цифровые рекламные щиты, то есть ваш контент увидит даже та аудитория, которая прежде ничего не слышала о компании или о продукте. Еще в 65% случаев цифровая реклама побуждает зрителей к действиям.
Всего за одни сутки о вас узнают до 2 миллионов человек: сегодня у сервиса DRON.digital 359 цифровых видеоэкранов в популярных местах Санкт-Петербурга.
Всего за одни сутки о вас узнают до 2 миллионов человек: сегодня у сервиса DRON.digital 359 цифровых видеоэкранов в популярных местах Санкт-Петербурга.
По оценкам участников рынка, за первое полугодие 2023 года сегмент наружной рекламы вырос на 18%. Наружная реклама — медиа с одним из самых широких охватов. Ее невозможно пропустить или заблокировать, а хорошее цифровое изображение притягивает и увеличивает запоминаемость.
Что за акция
Участник грантовой программы получит 100 тысяч рублей и сможет продвинуть свой бизнес, повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Это немало, если учесть, что 20 тысяч рублей вполне достаточно для запуска охватной наружной рекламной кампании. Таким образом, сервис готов вложить в ваше продвижение в пять раз больше.
Всего DRON.digital потратит на акцию 10 миллионов рублей и распределит их между 100 компаниями, которые пройдут отбор.
Всего DRON.digital потратит на акцию 10 миллионов рублей и распределит их между 100 компаниями, которые пройдут отбор.
Вы — предприниматель и продвигаете товары или услуги в Санкт-Петербурге и Ленобласти? Тогда этот шанс — для вас. Участвовать в акции могут представители малого и среднего бизнеса из самых разных областей: медицины и спорта, гостиничного бизнеса и продажи недвижимости, а также отдыха, ресторанного бизнеса, дополнительного образования и автомобильных продаж.
Акция стартует 19 сентября и продлится до 21 декабря 2023 года. Торопитесь примкнуть к числу счастливчиков!
Кто может стать участником
Кому дадут 100 тысяч рублей
вы готовы по окончании акции рассказать о своем успехе в СМИ;
вы впервые регистрируетесь на сервисе DRON.digital;
вы продвигаете продукт массового спроса;
вы готовы предоставить техническое задание на креатив экспертам DRON.digital;
100 счастливчиков, которые получат уникальный шанс бесплатно целый месяц продвигать свой бизнес*, отберут по следующим критериям:
вы готовы работать с продуктом сами, либо у вас в штате есть маркетолог.
Как это работает
1
Зарегистрируйтесь на сервисе DRON.digital
и получите доступ в личный кабинет
2
В течение следующего рабочего дня с вами свяжется менеджер и уточнит детали
3
Изготовлением рекламы участника акции займутся эксперты DRON.digital
4
Параллельно пройдите несложный курс обучения работы с менеджером сервиса
5
Как только креатив будет готов, вы запустите рекламную кампанию
срок трансляции — 4 недели
6
Акция для малого и среднего бизнеса — уже не первая для команды DRON.digital. За пять лет, используя бюджет, предоставленный сервисом, наружную рекламу уже разместили бесплатно более 2 тысяч компаний. На эти цели было выделено 36 миллионов рублей.
В данный момент федеральный оператор наружной рекламы активно завоевывает рынок Петербурга. За год число пользователей сервиса выросло в 2 раза — с 1,5 до почти 3 тысяч.
В данный момент федеральный оператор наружной рекламы активно завоевывает рынок Петербурга. За год число пользователей сервиса выросло в 2 раза — с 1,5 до почти 3 тысяч.
О сервисе
Остались вопросы? Посетите сайт или свяжитесь с менеджером сервиса по номеру +7 (383) 383-54-92
Реклама, ООО «ББ»
*Акция. Организатор — ООО «ББ», г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, офис 3031
ИНН 7702445998. Срок проведения акции — с 19 сентября по 21 декабря 2021. Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото предоставлено пресс-службой оператора наружной рекламы «Дизайнмастер», Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
*Акция. Организатор — ООО «ББ», г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, офис 3031
ИНН 7702445998. Срок проведения акции — с 19 сентября по 21 декабря 2021. Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото предоставлено пресс-службой оператора наружной рекламы «Дизайнмастер», Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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