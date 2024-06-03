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    ФСБ: в Крыму раскрыта агентурная группа украинских спецслужб, планировавшая теракты на полуострове

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    Пятеро человек были задержаны в Крыму по подозрению в подготовке нескольких террористических актов в отношении военнослужащих Черноморского флота России, а также на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона. Об этом 3 июня сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

    По информации пресс-службы, деятельность пяти предполагаемых диверсантов, завербованных в Запорожской области, курировали Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины.

    Во время обысков у членов группы были обнаружены 3 готовых к применению взрывных устройства и многочисленные компоненты для них, которые доставлялись, как заявляется, с территории Украины почтовыми отправлениями и автобусными перевозками и закладывались в тайники. Сообщается, что три таких тайника также были обнаружены ФСБ, которая «полностью контролировала деятельность (диверсантов), что позволило предотвратить совершение терактов».

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Теракт»), 275 («Госизмена») УК РФ. Ранее они были осуждены по статье 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»). В случае доказательства их вины им может грозить пожизненное лишение свободы.

    Позднее спецслужбы распространили видео допроса подозреваемых, из которого выяснилось, что один из задержанных в Севастополе должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, другой — заложить взрывчатку под автомобиль офицера.

    Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с ФСБ перехватили установки для сброса ракет военной авиацией, которые предполагалось вывезти на Украину через Грузию.

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