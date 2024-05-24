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    Российские таможенники перехватили установки для сброса ракет, которые пытались вывезти за границу

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    Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с ФСБ перехватили установки для сброса ракет военной авиацией, которые предполагалось вывезти на Украину через Грузию. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал ФТС России.

    Фото: ФТС России
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    Всего было изъято 12 балочных держателей: 6 на Верхнем Ларсе в микроавтобусе при транспортировке и еще столько же в мастерской по сборке военной продукции в Москве. Пересылку, по данным ведомства, организовали двое граждан России, проживающих в столице, и двое граждан Грузии. «Все они действовали по указанию зарубежных координаторов», — сказано в пресс-релизе.

    В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники; в случае если их вина будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы.

    Ранее на российско-эстонской границе перехватили подводный дрон, который ехал в Петербург.

    Фото: ФТС России

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