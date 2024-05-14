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    На российско-эстонской границе перехватили подводный дрон, который ехал в Петербург

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    Профессиональный подводный дрон пытались вывезти из Эстонии в Россию для продажи в Петербурге. Беспилотный аппарат обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП «Ивангород».

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    Как сообщает СЗТУ 14 мая, технически сложную конструкцию с комплектующими пытался пронести мужчина без гражданства, проживающий в Эстонии. При прохождении контроля на российско-эстонской границе он заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако при сканировании его груза выяснилось обратное.

    ФТС России

    В девятикилограммовом кейсе из пенопласта было найдено устройство с камерой и восемью пропеллерами. Изделие оказалось профессиональным подводным дроном китайского производства с заводской надписью CHASING M2. Мужчина объяснил, что вез личный дрон, бывший в эксплуатации, для продажи в Петербурге потенциальному покупателю. Возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозят штраф и конфискация товара.

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