На российско-эстонской границе перехватили подводный дрон, который ехал в Петербург

Профессиональный подводный дрон пытались вывезти из Эстонии в Россию для продажи в Петербурге. Беспилотный аппарат обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП «Ивангород».
Как сообщает СЗТУ 14 мая, технически сложную конструкцию с комплектующими пытался пронести мужчина без гражданства, проживающий в Эстонии. При прохождении контроля на российско-эстонской границе он заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако при сканировании его груза выяснилось обратное.
ФТС России
В девятикилограммовом кейсе из пенопласта было найдено устройство с камерой и восемью пропеллерами. Изделие оказалось профессиональным подводным дроном китайского производства с заводской надписью