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    Мбаппе официально перешел в «Реал»

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    Футбольный клуб «Реал» официально объявил 3 июня о подписании контракта с французским нападающим Килианом Мбаппе. Контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов, до 2029 года.

    Отметим, что Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 180 млн евро.

    В прошлом сезоне он сыграл 48 матчей за «ПСЖ», забив 44 мяча и сделав 10 голевых передач. «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию» Дортмунд.

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    МбаппеФК Реал
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