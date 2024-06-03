Мбаппе официально перешел в «Реал»

Футбольный клуб «Реал» официально объявил 3 июня о подписании контракта с французским нападающим Килианом Мбаппе. Контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов, до 2029 года.



Отметим, что Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 180 млн евро.

В прошлом сезоне он сыграл 48 матчей за «ПСЖ», забив 44 мяча и сделав 10 голевых передач. «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию» Дортмунд.