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    Фонтанка SUP

    Лучшие кадры Фонтанка SUP-2023: вспоминаем, как это было, — и изучаем новый маршрут и номинации

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрация на международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP началась. Пока райдеры готовят костюмы и доски, предлагаем зарядиться драйвом и вспомнить, как карнавал проходил прошлым летом. А заодно подробно изучить маршрут и конкурсные номинации, за победу в которых могут побороться участники этого года.

    В 2023 году международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP проходил в восьмой раз. Тогда он без преувеличения стал крупнейшим сап-фестивалем в истории. В один день по речному маршруту длиной в 9 километров прошли более десяти тысяч человек из 150 городов России и семи стран мира. Креативу участников оставалось только завидовать: на сапах шли грибы, одуванчики, пещерные люди, люди-бензопилы, аватары, жар-птицы и сказочные друиды, дед Мазай с зайцами и даже корова!

    Давайте посмотрим, как это было, чтобы снова зарядиться позитивом.

    Хотите так же? Напоминаем: международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP состоится 3 августа 2024 года. Регистрация бесплатная, но обязательная — пройдите ее по этой ссылке.

    Каким будет маршрут в 2024 году?

    Его длина — 7,5 километров. Мы спустим доски на водную поверхность Мойки у 1-го Садового моста возле Михайловского замка и повернем на Фонтанку, проходя мимо Чижика-Пыжика. По реке проследуем на юго-запад до самого Крюкова канала, и, преодолев его, окажемся на канале Грибоедова. Здесь совершим путешествие по одному из самых романтичных уголков Петербурга — проскользим по воде мимо Никольского Морского собора, Львиного и Банковского мостов, Казанского собора и Спаса на Крови. Затем финишируем в Мойке у Михайловского сада.

    В каких номинациях выберут победителей?

    Те участники карнавала, которые подготовятся лучше всех, смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть ценные призы.

    Вы сможете побороться за «Лучший костюм». Занять первое место непросто, нужно как следует подключить воображение. В прошлом году призы достались девушке в костюме павлина, мужчине, прикинувшемуся человеком-амфибией и «Клеопатре с котом».

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    Следующая номинация — «Лучшее оформление SUP-доски». Претендентам на победу нужно превратить свой сап в нечто очень необычное. В 2023-м первое место заняла девушка в костюме индейца, которая украсила доску тотемными столбами.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В номинации «Я и ценный пассажир» лучшими становятся пары: сам участник и его питомец. Хотите посостязаться — советуем придумать костюм и для вашего хвостика. С пернатыми и чешуйчатыми, кстати, на Фонтанку SUP тоже можно.

    Планируете выйти на старт с друзьями или близкими — попробуйте стать лучшими в номинации «Не один». Участвуют команды от двух человек. Задача — надеть костюмы, объединенные общей концепцией. В 2023-м жюри назвало лучшими команду героев сказки «Буратино» и две пары: «Медузки» и «Одуванчики».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Еще будет номинация «Музыкальный SUP» — для самых громких и мелодичных, «Корпоративный экипаж» — для команд от компаний.

    Как всегда, отдельной строкой проходит конкурс «Мисс SUP», в котором мы награждаем самых прекрасных участниц Фонтанки SUP. В финал выйдут 10 претенденток, которые пройдут этап народного голосования. Затем им предстоит дефиле и ответы на вопросы жюри на главной сцене фестиваля.

    И еще одна — специальная — номинация Фонтанки SUP в 2024 году: «Сказки Пушкина». В этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича, так что мы решили отметить людей в лучших костюмах по мотивам сказок великого поэта. Перечитывайте произведения, подключайте креатив и перевоплощайтесь в Золотых рыбок, дубы у Лукоморья, Котов ученых или, может, вы выйдете в команде из 33 богатырей — решать вам!

    И, конечно, мы ждем на нашем фестивале молодоженов — в прошлом году у нас было сразу две SUP-свадьбы. Поздравления, подарки и незабываемые впечатления на всю супружескую жизнь вам обеспечены!

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрируйтесь на фестиваль, готовьте костюмы и принимайте участие в конкурсах! А мы обязательно отметим ваши старания.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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