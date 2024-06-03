Смольный объявил конкурс на проект реконструкции Морского вокзала. Ранее на него претендовал консорциум Севкабеля и «Азимута»

Власти Петербурга инициировали реконструкцию Морского вокзала. Как следует из данных портала госзакупок, Пассажирский порт «Морской фасад» (на 100% принадлежит городу) объявил конкурс на разработку проекта реконструкции терминала на площади Морской Славы.
Начальная цена составляет около 80 млн рублей. Среди задач, которые предстоит решить победителю, указаны не только ремонтные работы, но также изменение функционального назначения здания и корректировка внешнего облика. Также проектировщик должен будет получить у городских властей согласование на условно разрешённые виды использования участка — «деловое управление» и «гостиничное обслуживание».
Проект предполагает размещение в здании терминала торгового центра, гостиницы, офисов и ресторана. В нем придется предусмотреть два варианта — с учётом сохранившегося фрагмента автомобильной эстакады и без него.
Заявки принимаются до утра 18 июня. Итоги конкурса подведут 21 июня. Работы должны быть выполнены в течение 930 календарных дней с даты заключения договора, то есть примерно за 2,5 года.
На ПМЭФ-2021 группа компаний «Севкабель» договорилась со Смольным, что совместно с сетью отелей «Азимут» займется обновлением Морского вокзала на Васильевском острове. За 3,1 миллиарда рублей планировалось переделать терминал под отель, вокруг создать общественное пространство с набережной.
Но передача инвесторам объектов затянулась: в 2023 году «Севкабель» рассчитывал приступить к благоустройству прилегающего участка, но и этого не случилось. В конце 2023 года стало известно, что городские власти окончательно решили отказаться от передачи самого здания терминала и намерены отремонтировать его своими силами.
Председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский на прошлой неделе сообщил, что пул инвесторов, включая сам «Севкабель Порт» и сеть отелей «Азимут», готов на любую модель передачи здания Морского вокзала и ожидает финального решения от города.