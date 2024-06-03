Смольный объявил конкурс на проект реконструкции Морского вокзала. Ранее на него претендовал консорциум Севкабеля и «Азимута»

Начальная цена составляет около 80 млн рублей. Среди задач, которые предстоит решить победителю, указаны не только ремонтные работы, но также изменение функционального назначения здания и корректировка внешнего облика. Также проектировщик должен будет получить у городских властей согласование на условно разрешённые виды использования участка — «деловое управление» и «гостиничное обслуживание».

Власти Петербурга инициировали реконструкцию Морского вокзала. Как следует из данных портала госзакупок, Пассажирский порт «Морской фасад» (на 100% принадлежит городу) объявил конкурс на разработку проекта реконструкции терминала на площади Морской Славы.

Проект предполагает размещение в здании терминала торгового центра, гостиницы, офисов и ресторана. В нем придется предусмотреть два варианта — с учётом сохранившегося фрагмента автомобильной эстакады и без него.

Заявки принимаются до утра 18 июня. Итоги конкурса подведут 21 июня. Работы должны быть выполнены в течение 930 календарных дней с даты заключения договора, то есть примерно за 2,5 года.

На ПМЭФ-2021 группа компаний «Севкабель» договорилась со Смольным, что совместно с сетью отелей «Азимут» займется обновлением Морского вокзала на Васильевском острове. За 3,1 миллиарда рублей планировалось переделать терминал под отель, вокруг создать общественное пространство с набережной.