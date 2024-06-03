Шереметьево накрыла гроза. Петербургские рейсы кружили и летели не туда

Больше десятка рейсов с опозданием приземлились в московском Шереметьево, семь, в том числе из Петербурга, направлены в другие аэропорты 3 июня. Расписание сбила непогода.
Судя по онлайн-табло Пулково, до Шереметьево не долетели два самолёта из Петербурга. Вылетевший в 15:30 рейс № 6272 авиакомпании «Россия» приземлился во Внуково; 6272 Smartavia, поднявшийся в воздух немногим раньше, ушёл на посадку в Домодедово.
В обеих авиакомпаниях «Фонтанке» сообщили, что причина — гроза в районе Шереметьево.
Менять маршрут пришлось ещё пяти самолётам. Их направляли во Внуково, Нижний Новгород и Петербург.
Как уточнили в «России», из Внуково путешествующие из Петербурга вылетели в Шереметьево.
В Smartavia рассказали, что после посадки в Домодедово мнения пассажиров о продолжении полёта в Шереметьево разделились. Часть предпочла добираться до места назначения другим транспортом. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находилось 186 пассажиров, в Шереметьево проследуют три. Остальных благополучно высадили. Надзорное ведомство контролирует соблюдение их прав.