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    В Петербурге пройдет встреча с Юрием Ростом, посвященная Грузии

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    4 июня в отеле «Индиго» (Чайковского, 17) пройдет встреча с легендарным фотографом и журналистом Юрием Ростом. Тема вечера — грузинская культура.

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Грузинская национальная культура всегда была нам ближе любой другой. Грузинский театр, кино, переводная литература, поэзия смотрелись и читались всей русской интеллигенцией. Это и есть сцепка, которая соединяет нас. А кроме того, с Грузией меня связывает много личного. Город или страна без друзей не представляют для меня интереса», — объясняет Юрий Рост.

    Встречи со знаменитым Георгием Данелией (Рост сыграл в его фильме «Орел и решка»), дружба с актером Гоги Харабадзе и режиссером Отаром Иоселиани, митинги в Тбилиси, лавина в Сванетии — об этом и многом другом расскажут сам Юрий Рост и его фотографии.

    Юрий Рост — знаменитый фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий («Рэгтайм, или Разорванное время», «Конюшня Юрия Роста»). Автор книги «Групповой портрет на фоне мира», содержащей авторские фотографии, а также комментарии и эссе. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (за цикл фотографий «Групповой портрет на фоне века»), лауреат независимой общенациональной премии «Триумф» и других.

    Начало встречи в 19:00. 16+

    Фото: предоставлено организаторами

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