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    Легкоатлетический забег на несколько дней перекроет центр Петербурга

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В центре Петербурга в начале лета пройдет Всероссийский легкоатлетический забег «Навстречу Играм дружбы». С 4 по 7 июня для него будут перекрывать дороги и запрещать парковку.

    С 0:00 до 23:59 4 июня для проезда будут закрыты Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевская площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, сообщает комитет по транспорту Петербурга. С 0:00 5 июня до 7:00 7 июня перекроют Адмиралтейский от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и тот же участок Исаакиевской. А с 5:00 до 7:30 6 июня будут перекрыты:

    • Сенатская площадь;
    • Адмиралтейская набережная;
    • Дворцовая набережная от Дворцового моста до Суворовской площади;
    • Суворовская площадь в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице, вдоль дома 5 по Миллионной;
    • Миллионная улица от Суворовской площади до Мраморного переулка;
    • Мраморный переулок от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
    • проезд вдоль Марсова поля;
    • Большая Конюшенная улица от Волынского переулка к Невскому проспекту;
    • нечетная сторона набережной Мойки от Певческого моста к Невскому проспекту;
    • четная сторона набережной Мойки от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
    • Большая Морская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
    • Царицынский проезд;
    • набережная канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
    • Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и в направлении от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
    • Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Большая Морская улица от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
    • Исаакиевская площадь от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
    • перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
    • перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
    • Дворцовый проезд;
    • Английская набережная от Сенатской площади до Замятина переулка;
    • Конногвардейский бульвар от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 до Сенатской площади.

    Парковку запретят на следующих участках:

    • с 0:00 4 июня до 23:59 6 июня — на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и на Исаакиевской площади от Адмиралтейского до Малой Морской улицы;
    • с 0:00 5 июня до 23:59 6 июня — на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улице к Сенатской площади;
    • с 0:00 до 23:59 6 июня — на Сенатской площади между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской, Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной от Суворовской до проезда вдоль Марсова поля, проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде, набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы и на Гороховой от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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