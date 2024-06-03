Легкоатлетический забег на несколько дней перекроет центр Петербурга

В центре Петербурга в начале лета пройдет Всероссийский легкоатлетический забег «Навстречу Играм дружбы». С 4 по 7 июня для него будут перекрывать дороги и запрещать парковку.
С 0:00 до 23:59 4 июня для проезда будут закрыты Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевская площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, сообщает комитет по транспорту Петербурга. С 0:00 5 июня до 7:00 7 июня перекроют Адмиралтейский от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и тот же участок Исаакиевской. А с 5:00 до 7:30 6 июня будут перекрыты:
- Сенатская площадь;
- Адмиралтейская набережная;
- Дворцовая набережная от Дворцового моста до Суворовской площади;
- Суворовская площадь в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице, вдоль дома 5 по Миллионной;
- Миллионная улица от Суворовской площади до Мраморного переулка;
- Мраморный переулок от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Большая Конюшенная улица от Волынского переулка к Невскому проспекту;
- нечетная сторона набережной Мойки от Певческого моста к Невскому проспекту;
- четная сторона набережной Мойки от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
- Большая Морская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- Царицынский проезд;
- набережная канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
- Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и в направлении от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
- Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Адмиралтейский проспект;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Большая Морская улица от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
- Исаакиевская площадь от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
- перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
- Дворцовый проезд;
- Английская набережная от Сенатской площади до Замятина переулка;
- Конногвардейский бульвар от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 до Сенатской площади.
Парковку запретят на следующих участках:
- с 0:00 4 июня до 23:59 6 июня — на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и на Исаакиевской площади от Адмиралтейского до Малой Морской улицы;
- с 0:00 5 июня до 23:59 6 июня — на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улице к Сенатской площади;
- с 0:00 до 23:59 6 июня — на Сенатской площади между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской, Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной от Суворовской до проезда вдоль Марсова поля, проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде, набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы и на Гороховой от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта.