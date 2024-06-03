Легкоатлетический забег на несколько дней перекроет центр Петербурга

В центре Петербурга в начале лета пройдет Всероссийский легкоатлетический забег «Навстречу Играм дружбы». С 4 по 7 июня для него будут перекрывать дороги и запрещать парковку.

С 0:00 до 23:59 4 июня для проезда будут закрыты Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевская площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, сообщает комитет по транспорту Петербурга. С 0:00 5 июня до 7:00 7 июня перекроют Адмиралтейский от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и тот же участок Исаакиевской. А с 5:00 до 7:30 6 июня будут перекрыты: