В Москве супружеская пара получила 34 года на двоих за убийство отца, тело которого прятали в диване

29-летний Андрей Легоньков, чьим отцом был погибший, получил 18 лет исправительной колонии строгого режима, его супруга, 30-летняя Елена Потапова, приговорена к 16 годам колонии общего режима. Их признали виновными по статьям УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере» и «Похищение у гражданина паспорта, совершенное группой лиц».

Вынесен приговор паре, убившей родственника и спрятавшей его тело в диван. Об этом 3 июня сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Трагедия случилась в новогоднюю ночь — с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го. Установлено, что в Москве, в квартире на улице Говорова, Легоньков вместе с женой напал на своего отца. Они били мужчину по голове, в том числе металлической туркой, а после этого задушили его поясом домашнего халата. Дальше, по всей видимости, у молодых людей тоже было все продумано. Они обернули труп в полиэтиленовые пакеты, пленку, плед и спрятали тело в диван, не забыв расставить в квартире ароматизаторы. Пара похитила банковскую карту, телефон и паспорт погибшего. Какое-то время они переписывались от лица мужчины с его родственниками, но позже сестра убитого заподозрила что-то неладное. Она обратилась в полицию, и только тогда тело мужчины нашли .

Почти сразу после обнаружения трупа Легонькова и Потапову задержали в Казани. За два месяца, пока никто ни о чем не подозревал, с карты убитого родственника они потратили 1,3 миллиона рублей.

«Удовлетворен гражданский иск сестры погибшего о компенсации морального вреда на общую сумму 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в прокуратуре Москвы.

