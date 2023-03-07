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    Москвичка нашла тело брата в диване. Возбуждено уголовное дело

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    Тело мужчины нашли в квартире на улице Говорова на западе Москвы. Труп лежал в диване. Об этом 7 марта сообщает портал MSK1.

    Покойный — хозяин квартиры, обнаружила его сестра, которая заволновалась и приехала после того, как мужчина перестал выходить на связь. Кто-то завернул труп в черный полиэтилен и спрятал в предмет мебели.

    Столичный СК уже возбудил уголовное дело по 105-й статье УК РФ (Убийство).

    «Фонтанка» ранее рассказывала, что накануне тело своего брата и его знакомой в квартире нашла петербурженка. О том, что еще известно, читайте здесь.

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