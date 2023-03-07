Петербурженка нашла в запертой квартире тело брата и его женщины. От них не было известий больше двух недель

Тайну смерти двух человек в запертой изнутри квартире предстоит разгадать правоохранительным органам Калининского района.
В полиции о ЧП на улице Вавиловых, 8, корпус 3, накануне около десяти вечера сообщила петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 марта. Она, по предварительной информации, рассказала, что нашла в квартире тела своего 48-летнего брата и его знакомой Марии, 39 лет. Женщина приехала в указанный адрес потому, что долго не могла связаться с родственником.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что на телах нет следов насильственной смерти. А пролежали погибшие в запертом помещении не менее двух недель.
Тела направлены в морг для установления причины смерти.