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    Петербурженка нашла в запертой квартире тело брата и его женщины. От них не было известий больше двух недель

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    Тайну смерти двух человек в запертой изнутри квартире предстоит разгадать правоохранительным органам Калининского района.

    В полиции о ЧП на улице Вавиловых, 8, корпус 3, накануне около десяти вечера сообщила петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 марта. Она, по предварительной информации, рассказала, что нашла в квартире тела своего 48-летнего брата и его знакомой Марии, 39 лет. Женщина приехала в указанный адрес потому, что долго не могла связаться с родственником.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что на телах нет следов насильственной смерти. А пролежали погибшие в запертом помещении не менее двух недель.

    Тела направлены в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 1

    Guddd-Head07 Мар 2023 в 09:25
    Соль
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