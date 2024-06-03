Участников СВО, которые проходят реабилитацию в Петербурге, хотят освободить от курортного сбора

Участников специальной военной операции, которые проходят в Петербурге лечение, медицинское обследование или медико-психологическую реабилитацию, хотят освободить от уплаты курортного сбора. Такое предложение губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание, сообщает пресс-служба Смольного 3 июня.
Поправка также предполагает, что курортный сбор не будут платить сопровождающие участников СВО лица. Подтвердить принадлежность к данной категории необходимо документами, предоставляемыми государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Петербурга, или Министерством обороны РФ.
Также расширена льгота для многодетных семей, говорится в сообщении Смольного.
Курортный сбор начали взимать в Петербурге с 1 апреля. Сумма составляет 100 рублей за полные сутки с человека. Сейчас парламент Северной столицы рассматривает законопроект о штрафах, за его неуплату для граждан и бизнеса.