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    Участников СВО, которые проходят реабилитацию в Петербурге, хотят освободить от курортного сбора

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    Участников специальной военной операции, которые проходят в Петербурге лечение, медицинское обследование или медико-психологическую реабилитацию, хотят освободить от уплаты курортного сбора. Такое предложение губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание, сообщает пресс-служба Смольного 3 июня.

    Поправка также предполагает, что курортный сбор не будут платить сопровождающие участников СВО лица. Подтвердить принадлежность к данной категории необходимо документами, предоставляемыми государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Петербурга, или Министерством обороны РФ.

    Также расширена льгота для многодетных семей, говорится в сообщении Смольного.

    Курортный сбор начали взимать в Петербурге с 1 апреля. Сумма составляет 100 рублей за полные сутки с человека. Сейчас парламент Северной столицы рассматривает законопроект о штрафах, за его неуплату для граждан и бизнеса.

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