Участников СВО, которые проходят реабилитацию в Петербурге, хотят освободить от курортного сбора

Участников специальной военной операции, которые проходят в Петербурге лечение, медицинское обследование или медико-психологическую реабилитацию, хотят освободить от уплаты курортного сбора. Такое предложение губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание, сообщает пресс-служба Смольного 3 июня.



Поправка также предполагает, что курортный сбор не будут платить сопровождающие участников СВО лица. Подтвердить принадлежность к данной категории необходимо документами, предоставляемыми государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Петербурга, или Министерством обороны РФ.