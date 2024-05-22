ЗакС Петербурга принял законопроект о штрафах за неуплату курортного сбора. Но у депутатов возникло много вопросов

В Петербурге вводятся штрафы за неуплату курортного сбора для туристов и отельеров. В первом чтении Заксобрание приняло инициативу губернатора на заседании 22 мая.



Для туристов, которые просрочат оплату сбора или откажутся его платить, наказание составит от 500 до 2 000 рублей. Отельеры за просрочку перечисления денег в бюджет заплатят 10–30 тысяч рублей (должностные лица) и 30–50 тысяч рублей (юрлица). Также предусмотрены штрафы за нарушение порядка предоставления информации, необходимой для ведения реестра операторов курортного сбора, порядка учета плательщиков и лиц, которые освобождены от уплаты, льготников. Самый большой штраф — до 100 тысяч рублей — может получить юридическое лицо за просрочку предоставления сведений для реестра более 5 рабочих дней.



«Мне кажется, что мы тем самым можем просто похоронить эксперимент. И так не все отнеслись с воодушевлением и туроператоры, и гостиничные операторы <...>. Мне кажется, что мы теперь поставили целью зарабатывать на штрафах. Вот в чём целесообразность?» — выразил опасения депутат от фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов.



Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко пояснил, что крупные штрафы нацелены в первую очередь на операторов и на тех, кто работает недобросовестно.



«Эксперимент по взиманию курортного сбора выявил следующие проблемы. О них мне говорят несколько уже операторов, небольших мини-отелей, но которые все-таки участники рынка. Созданная АИС для сбора данных не интегрирована в систему бронирования. То есть полные паспортные данные вместо регистрации и даты рождения необходимо повторно дублировать вручную в АИС, — сказал глава фракции «Единой России» Павел Крупник. — Далее приходится загружать сканы всех документов. Если это отказ, необходимо взять у гостя все документы, подтверждающие льготу. Например, предоставить справку, что семья малоимущая, но что идет немножко вразрез индустрии гостеприимства. Вы же не будете спрашивать, как у вас обстоят дела с деньгами?»



Крупник поинтересовался, можно ли проводить курортный сбор через портал «Госуслуг».



Глава фракции «эсеров» Марина Шишкина напомнила, что курортный сбор — это эксперимент, а для его проведения нужно время, нужны выводы и нужен анализ.



«Для меня все-таки удивительно: мы начали эксперимент, дошли до половины пути, он до конца 2024 года. За это время очень много что изменилось, потому что когда мы голосовали за введение курортного сбора, мы говорили, что это будет в основном для иностранцев. Но изменились условия. Может быть, все-таки провести до конца этот эксперимент? Посмотреть, верна ли наша гипотеза или нет. Ответить на те вопросы, которые задавал мой коллега Крупник, а потом уже начинать штрафовать. Ну ведь это логично. Ну не меняются же правила игры в момент матча», — прокомментировала депутат.

