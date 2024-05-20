Как будет работать наказание за неуплату курортного сбора в Петербурге

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заксобрание Петербурга уже на ближайшем заседании рассмотрит инициативу губернатора о введении штрафов за просрочку с оплатой курортного сбора. Смольный опасается, что отслеживать удастся не менее 15% от общего количества гостей города. Единственный способ контролировать внутренний туризм — через гостиницы, хостелы и апарты.





До начала летнего перерыва в заседаниях Заксобрание Петербурга планирует принять законопроект, который прописывает штрафы как туристам, так и отельерам, которые допускают просрочку или уклонение от уплаты курортного сбора. Его приняли еще осенью 2023 года, но начали собирать в Петербурге с 1 апреля, до этого ставка была нулевой. Сумма составляет 100 рублей за полные сутки с человека. С несовершеннолетних денег не берут, а вот жители Ленобласти в число льготников не входят.



Туристам просрочка оплаты грозит штрафом от 500 до 2000 рублей. Дедлайн оплаты — не позднее момента выезда гостя города из отеля. Если гость города заселился в гостиницу, но оплачивать курортный сбор отказывается, как и писать письменное объяснение, отказать в заселении ему на этом основании не могут, но информация будет передана в комитет по развитию туризма и последуют санкции. Предполагается, что именно этот комитет наделят полномочиями штрафовать.



Для операторов курортного сбора — это либо юрлицо, либо ИП, которые предоставляют гостиничные услуги, услуги по временному размещению или просто в пользование жилое помещение, — штрафы разнообразнее. Например, юрлица за нарушение срока начисления и взимания сбора могут отделаться предупреждением или штрафом в 5 тысяч рублей. Если просрочили перечисление собранных денег в бюджет города — уже от 30 до 50 тысяч. Если более чем на пять рабочих дней задержали предоставление сведений для реестра операторов курортного сбора — от 50 до 100 тысяч рублей.



Законопроект 20 мая рассмотрели на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета. БФК поддержал инициативу и рекомендовал депутатам ее принять. Как сообщил глава комитета, депутат от «Единой России» Денис Четырбок, за прошедшее время курортный сбор заплатили более 200 тысяч туристов. Соответствующие поступления в фонд развития курортной инфраструктуры составили 41,5 миллиона рублей.



Как рассказала на заседании врио комитета по развитию туризма Нана Гвичия, в реестре операторов курортного сбора в настоящее время уже более 1000 объектов размещения.





Как Смольный будет следить за оплатой





В разговоре с журналистами Гвичия призналась, что от общего числа туристов отслеживать получится не менее 15%. «Если он (турист. — Прим. ред.) не иностранец и не пересекает границу <...> то, конечно, по внутреннему туризму [единственный способ отследить прибытие туриста в город] — это только размещение».



Врио главы комитета на вопрос, не предполагается ли собирать данные о туристах через транспортные потоки, например, пассажиров самолетов или поездов, ответила, что «такой задачи не стоит ни у кого».



Прикидывать, сколько гостей города платить не станут, пока что рано. В том числе потому, что среди освобожденных от курортного сбора очень много льготников — всего 21 категория, в их числе многодетные семьи, ветераны, студенты местных вузов, инвалиды, приехавшие на официальные соревнования тренеры и спортсмены. При этом, например, иностранец, который приедет в Россию к родственникам, тоже будет считаться туристом.



Понять примерное соотношение, кто отказывается платить сбор, а кто нет, чиновники смогут только в конце туристского сезона. Кроме того, Гвичия обратила внимание, что это первый сезон, а культуры оплаты курортного сбора в мегаполисах типа Москвы или Петербурга еще нет.



Впрочем, доступны примеры регионов, где практика и курортного сбора, и штрафов за неуплату уже есть. В частности, в Краснодарском крае сбор был введен еще в 2018 году. Гвичия рассказала, что в этом регионе первый год был сложным, «штрафов достаточно было». Теперь большинство платит.



В первом чтении петербургский законопроект депутаты рассмотрят уже 22 мая. На заседании БФК Четырбок обратил внимание, что определенные формулировки проекта документа «надо отточить», поэтому предложил взять на поправки полторы недели, чтобы в окончательном чтении документ был принят 5 июня. «Тем более будет [Петербургский международный] форум экономический, что нам пугать административной ответственностью наших гостей?» — заметил депутат.

