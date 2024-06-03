Верховный суд поддержал привлечение экс-банкиров Бажановых к субсидиарной ответственности на 14,6 млрд рублей

Верховный суд отклонил кассационные жалобы бывшего бенефициара и председателя правления Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергея Бажанова и его супруги Татьяны Бажановой, которая занимала пост председателя совета директоров кредитной организации. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.



ВС РФ вынес решение 31 мая. Он встал на сторону агентства и оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые привлекли Бажановых к субсидиарной ответственности на 14,6 млрд рублей. «Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами», — уточнили в АСВ.