Верховный суд поддержал привлечение экс-банкиров Бажановых к субсидиарной ответственности на 14,6 млрд рублей

Верховный суд отклонил кассационные жалобы бывшего бенефициара и председателя правления Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергея Бажанова и его супруги Татьяны Бажановой, которая занимала пост председателя совета директоров кредитной организации. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
ВС РФ вынес решение 31 мая. Он встал на сторону агентства и оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые привлекли Бажановых к субсидиарной ответственности на 14,6 млрд рублей. «Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами», — уточнили в АСВ.
Банк России отозвал у МБСП лицензию в 2018 году в связи со значительным объемом проблемных активов на балансе. Банк выдавал заведомо невозвратные кредиты, уступал ликвидные активы компании-нерезиденту, которая находилась под его контролем, а также покупал неликвидные ценные бумаги. За это руководители банка были привлечены к субсидиарной ответственности. В июле 2021 года суд заочно арестовал Сергея Бажанова по делу о хищении 5 млрд рублей. Сейчас экс-банкир находится за границей.
Татьяне Бажановой также принадлежат 100% акций ЗАО «Радиокомпания "Культура"» (Радио «Эрмитаж»). Поскольку предпринимательница, как и ее супруг, признана банкротом, в декабре 2023 года ее имущество, в том числе эти ценные бумаги, должны были продать на торгах, но этого не произошло. Бажанова подала жалобу, и суд наложил обеспечительные меры.