Суд арестовал экс-банкира Бажанова по делу о хищении 5 млрд рублей. Сейчас он находится за границей

Выборгский районный суд заочно арестовал бывшего президента Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) Сергея Бажанова по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что бизнесмен похитил из своего банка более 5 млрд рублей.



Как передает 16 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, по версии следствия, не позднее 10 октября 2017 года Бажанов использовал безотзывные непокрытые аккредитивы банка якобы для совершения международных сделок на поставки зерновых культур, оформил фиктивные документы и похитил из МБСПб сумму не менее 5,1 млрд рублей.



От предварительного следствия Бажанов скрывается за границей. В виде меры пресечения ему избрали арест сроком на 30 суток с момента задержания или экстрадиции на родину.



Проблемы у МБСПб начались осенью 2018 года, еще год спустя кредитную организацию признали банкротом. Тогда же выяснилось, что экс-сенатор и банкир в прошлом — офицер госбезопасности, прослужил треть века и вышел в отставку в звании подполковника.



Банк в управление взяло Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно пытается вернуть под крыло МБСПб имущество и активы, переданные командой Бажанова в сторонние организации. Речь может идти о 9 миллиардах рублей, ушедших со счета финансовой организации. В череде таких шагов как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Причем даже возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение было предъявлено только спустя год после этого.



АСВ постепенно расплачивается с клиентами банка за счет реализации активов Бажанова, в том числе особняка на Каменном острове и автомобиля «Бентли». Недавно агентство потребовало признать банкротом связанное с семьей Бажанова ЗАО «Радиокомпания «Культура», владеющее радио «Эрмитаж».

