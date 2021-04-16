Не день Радио. АСВ банкротит «Радио Эрмитаж», принадлежащее семье банкиров Бажановых

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Поделиться Поделиться







Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего Международного банка Санкт-Петербурга 14 апреля подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания «Культура», которому принадлежит радио «Эрмитаж». Как выяснила «Фонтанка», заплатить у владельцев радио сейчас нет возможности.

Как следует из электронной картотеки арбитражных судов, заявление подано в суд 14 апреля. Сумма требований кредитора составила 15,3 млн рублей. Иск пока не принят к производству и дата первого заседания не назначена.



«Очень жаль, что радиостанция, которая украшала эфир Петербурга на протяжении 20 лет, может перестать существовать из-за несовершенства закона», — сказала «Фонтанке» генеральный директор и главный редактор радио «Эрмитаж» Татьяна Бажанова.

Заявленная сумма превышает ту, что раньше уже безуспешно пытались взыскать с радиостанции. Исполнительный лист на 13,2 млн рублей был выдан судебным приставам еще в январе 2021 года. Оплатить его может любой — для этого на сайте приставов есть специальная форма. Однако сделать это некому.

По данным СПАРК, выручка радиокомпании «Культура» в 2020 году составила 6,9 млн рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее. Второй год подряд радио приносит убыток на уровне 4–5 млн рублей. В январе 2020 года Роскомнадзор через суд вынес радиостанции предупреждение за отсутствие сведений об обязательных отчислениях.

В картотеке арбитражных судов нет намеков, откуда взялось требование АСВ, однако объяснение есть.

Татьяна Бажанова — супруга банкира Сергея Бажанова. Его Международный банк «Санкт-Петербург» (МБСПб) потерпел крах в 2018 году. Сейчас финансовая организация проходит стадию конкурсного производства. По данным АСВ, его вкладчикам уже выплачено 16,48 млрд рублей, что соответствует 99,59% страхового возмещения. Однако теперь агентство ищет способы вернуть деньги, которые, как оно считает, были выведены из банка прежними руководителями. Распоряжаться своими счетами в России они не могут.



«Эта ситуация связана с большим проектом по открытию собственной студии прямого вещания. Потому что до сих пор все программы передавались в эфир уже записанными. Мы хотели, чтобы это было хорошее помещение рядом с Эрмитажем. Нашли его, перевели деньги со счета в Международном банке Санкт-Петербург, где обслуживалось радио, в один из банков, которому оно принадлежало. Но потом АСВ начал банкротить МБСПб. И все операции, которые он проводил в последнее время, без всякой презумпции невиновности начал считать «выводом денег». Именно так и возникло это требование, — рассказал «Фонтанке» 16 апреля источник, близкий к экс-руководству банка. — Спасти радио «Эрмитаж» еще можно — нужно погасить долг. И владельцы сейчас будут вести переговоры об этом. Однако из-за того, что все их счета в России арестованы, сделать это практически невозможно. Так что придется искать какие-то другие варианты».

Ранее суд привлек Сергея Бажанова к субсидиарной ответственности перед кредиторами банка более чем на 12 млрд рублей. Его активы, включая квартиру на Невском проспекте и дом с участком в поселке Ленинское под Петербургом, славящемся статусными жильцами, арестованы.



Радио «Эрмитаж» начало вещание весной 2000 года и в прошлом году отметило 20-летие. На премии в области музыкальных масс-медиа «Мастер Ключ» радиостанция получила диплом в номинации «Лучшая музыкальная радиостанция 2001 года». Основное время вещания занимает легкая джазовая музыка. Также в эфире выходит несколько разговорных передач, посвященных искусству. На сайте радио сказано, что в период его становления ему оказали помощь и поддержку директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, филолог Дмитрий Лихачев, писатель Даниил Гранин, дирижер Валерий Гергиев, скульптор Альберт Чаркин, композитор Михаил Чулаки.

Согласно исследованию Mediascope за январь-март 2021 года, в Петербурге ежедневная аудитория радио «Эрмитаж» составляла 238,2 тыс. человек, что соответствует 5,1% от общего количества слушателей.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

