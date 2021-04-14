Вишенка на торте. У банкира Бажанова арестованы квартира на Невском, дача и даже домик в садоводстве. Кредиторы хотят от него 12 миллиардов

Как следует из обнародованного решения суда от 12 апреля, в список арестованного имущества Сергея Бажанова сейчас вошел лишь небольшой участок в пять соток в Ульяновской области, в садоводстве «Вишенка». Его кадастровая стоимость — 354,5 тысячи рублей. Однако кредиторы (истцом выступает конкурсный управляющий МБСПб в лице «Агентства по страхованию вкладов») хотели большего.

Арбитраж Петербурга запретил регистрационные действия с недвижимостью Сергея Бажанова. Его вместе с топ-менеджерами Международного банка «Санкт-Петербург» привлекают к субсидиарной ответственности перед кредиторами более чем на 12 миллиардов рублей.

В число их требований входила также квартира на Невском проспекте площадью 62 кв. м, а также участок в 0,4 га в славящемся статусными жильцами поселке Ленинское под Петербургом с жилым домом на нем (258 кв. м). Согласно кадастровой оценке, загородный актив стоит около 6 млн рублей, однако на сайтах объявлений цены на подобные особняки с землей в Ленинском — на порядок, а то и на два порядка больше.

Наложить арест на петербургские активы Сергея Бажанова агентству по страхованию вкладов не удалось — за неделю до него с таким же требованием уже выступил другой кредитор, ООО «Бизнес-центр «Глобус». Его арбитраж удовлетворил 9 апреля.

Куда более солидный актив, составляющий наследство потерпевшего крах МБСПб, находится на Каменном острове в Петербурге — дом в 1,3 тыс. кв. м на берегу Крестовки, 5. По документам это нежилое здание, апарт-отель, и его владелец — сам банк, а не семья Сергея Бажанова, который ранее контролировал кредитное учреждение. Это здание уже много лет числится в списках выставленных на продажу, однако аукционы по нему неизменно отменяются за отсутствием покупателей.