«Бентли» экс-банкира и подполковника ФСБ Бажанова продали с торгов в Петербурге

На аукционе продан люксовый лимузин бывшего президента Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. На машину с историей претендовали 47 коммерсантов от Калининграда до Забайкалья.



Как сообщает 6 июля 47news, накануне Российский аукционный дом на торгах продал Bentley Arnage RL, принадлежавший президенту АО «Международный банк Санкт-Петербурга» Сергею Бажанову. Машину 2003 года выпуска на старте оценили в 1,13 млн рублей, во время аукциона стоимость выросла до 4,13 млн рублей.



На лот претендовали 47 предпринимателей от Калининграда до Забайкальского края. По условиям торгов участники должны были перевести задаток — 10 процентов от начальной стоимости. Победителем стал конкурсный управляющий из Петербурга. После заключения договора купли-продажи всю сумму он должен перевести Агентству по страхованию вкладов.

