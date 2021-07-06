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«Бентли» экс-банкира и подполковника ФСБ Бажанова продали с торгов в Петербурге

На аукционе продан люксовый лимузин бывшего президента Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. На машину с историей претендовали 47 коммерсантов от Калининграда до Забайкалья.

Как сообщает 6 июля 47news, накануне Российский аукционный дом на торгах продал Bentley Arnage RL, принадлежавший президенту АО «Международный банк Санкт-Петербурга» Сергею Бажанову. Машину 2003 года выпуска на старте оценили в 1,13 млн рублей, во время аукциона стоимость выросла до 4,13 млн рублей.

На лот претендовали 47 предпринимателей от Калининграда до Забайкальского края. По условиям торгов участники должны были перевести задаток — 10 процентов от начальной стоимости. Победителем стал конкурсный управляющий из Петербурга. После заключения договора купли-продажи всю сумму он должен перевести Агентству по страхованию вкладов.

Напомним, что проблемы у банка Сергея Бажанова начались осенью 2018 года, еще год спустя структуру признали банкротом. Тогда же выяснилось, что экс-сенатор и банкир в прошлом — офицер госбезопасности, прослужил треть века и вышел в отставку в звании подполковника. Фамилия Бажанова упоминалась в уголовных делах о фальсификациях финансовых документов и мошенничестве. С клиентами Агентство по страхованию вкладов расплачивается с помощью реализации активов Бажанова, в том числе особняка на Каменном острове.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
"экс-банкира и подполковника ФСБ" - да, страна в 1999 году пошла куда то не туда.
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