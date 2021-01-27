По данным «Фонтанки», сам Сергей Бажанов уже больше года живет за границей, и следователю по особо важным делам СК России по Северо-Западу Хельмянову пришлось проявить смекалку, чтобы доставить до адресата уведомление о формальной процедуре предъявления обвинения. Она состоялась в итоге 25 января в отсутствие банкира.

Сергей Бажанов возглавлял Международный банк «Санкт-Петербург» до 2018 года, когда ЦБ передал функции его временной администрации Агентству по страхованию вкладов. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков».



С тех пор временные управляющие пытаются вернуть под крыло банка имущество и активы, переданные командой Сергея Бажанова в сторонние организации. Речь может идти о 9 миллиардах рублей, ушедших со счетов МБСПб. В череде таких шагов и поступков как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Причем даже возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение предъявлено только спустя год после этого.