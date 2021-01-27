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Следственный комитет предъявил банкиру Бажанову обвинение в фальсификации финансовых документов

Экс-владельцу Международного банка Санкт-Петербург Сергею Бажанову заочно предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ст.172.1 УК РФ — «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

По данным «Фонтанки», сам Сергей Бажанов уже больше года живет за границей, и следователю по особо важным делам СК России по Северо-Западу Хельмянову пришлось проявить смекалку, чтобы доставить до адресата уведомление о формальной процедуре предъявления обвинения. Она состоялась в итоге 25 января в отсутствие банкира.

Сергей Бажанов возглавлял Международный банк «Санкт-Петербург» до 2018 года, когда ЦБ передал функции его временной администрации Агентству по страхованию вкладов. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков».

С тех пор временные управляющие пытаются вернуть под крыло банка имущество и активы, переданные командой Сергея Бажанова в сторонние организации. Речь может идти о 9 миллиардах рублей, ушедших со счетов МБСПб. В череде таких шагов и поступков как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Причем даже возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение предъявлено только спустя год после этого.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

killbeachtrash
В Госдуме предложили кредитную амнистию...Банкирам не понравилось. "Воровать и прощать" можно только им и для них. Значит скоро получат ( и получают уже) все большее количество банкротов.
evilman
Запахло 37м годом. Лично Бажанова не жалко, он такой же, как те, кто его обвиняет, да и по вызову этому он, конечно, не приедет. Доживет как-нибудь в своей Англии.. Жалко радио Эрмитаж - экспроприируют и какого-нибудь Соловьева назначат ответственным за репертуарную политику.
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