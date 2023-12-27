Продажу радио «Эрмитаж» на торгах приостановило определение суда

Торги акциями ЗАО «Радиокомпания «Культура» (Радио «Эрмитаж») приостановлены по определению суда. Об этом 27 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, который выступает организатором торгов.



Аукцион был запланирован на 26 декабря. 100% акций компании были выставлены на продажу по начальной цене 14,6 млн рублей. Однако в обозначенное время процедуру не провели.

Организатор приостановил торги в связи с определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 декабря в рамках дела о банкротстве владелицы акций, предпринимательницы Татьяны Бажановой. Финансовый управляющий просил суд первой инстанции утвердить положение о реализации ее имущества, но получил отказ и оспорил его в апелляционном суде. Бажанова подала жалобу на это в вышестоящий суд и попросила ввести обеспечительные меры, что и было сделано.