Радио «Эрмитаж» выставили на торги. «Фонтанка» выяснила, по какой схеме его могут выкупить

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по имуществу признанной банкротом петербургской предпринимательницы Татьяны Бажановой, в частности 100% акций ЗАО «Радиокомпания "Культура"» (радио «Эрмитаж»). Информация об этом в середине ноября появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Как выяснила «Фонтанка», выкупить радио могут под присмотром Смольного.

Как следует из аукционной документации, торговая процедура назначена на 26 декабря. Заявки на участие в ней принимаются до 22 декабря. Начальная цена лота составит 14,6 млн рублей.

Победитель станет учредителем ЗАО «Радиокомпания "Культура"». В собственности организации нет ни недвижимости, ни транспорта, ни товарных знаков. Как сообщили «Фонтанке» в РАД, ее основной актив на данный момент — две действующие лицензии Роскомнадзора. Одна дает право вещания на радиочастоте 90,1 МГц (на ней сейчас можно услышать радио «Эрмитаж») на территории Петербурга и действует до 2 апреля 2024 года. Вторая лицензия сопутствующая, выдана на услуги связи для целей эфирного вещания. Она действует чуть дольше — до 2 октября того же года. То есть покупатель 100% акций станет учредителем компании и получит право использовать радиочастоту.

По данным источников «Фонтанки», вопрос покупки прорабатывают в Смольном. Один из обсуждаемых вариантов — присоединение нишевой радиостанции к одному из крупнейших российских медиахолдингов. В таком случае будет сохранен формат вещания радио и для слушателей, по сути, ничего не изменится. Однако, суждено ли этим намерениям воплотиться в жизнь, будет зависеть от того, насколько разгонится цена в ходе торгов. Если она превысит уровень, при котором вложения сейчас представляются оправданными лицам, заинтересованным в сохранении радио, от приобретения могут отказаться.

Ранее Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) экс-банкира Сергея Бажанова, инициировало банкротство ЗАО «Радиокомпания "Культура"» в апреле 2021 года. Смольный решил, что нужно сохранить известную в городе радиостанцию. Подконтрольное ему АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) в октябре 2021 года полностью рассчиталось с кредиторами (МБСПб и налоговой) компании. Суд в этом убедился и закрыл производство по делу.