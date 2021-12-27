Радио «Эрмитаж» окончательно вышло из банкротства

Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел 27 декабря. Документ официально опубликован в прошлую пятницу. В нем сказано, что производство по делу о банкротстве прекращено. С компании в пользу истца, Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», взыскивается лишь 6 тыс. рублей госпошлины.

МБСПб в апреле подал иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания "Культура"» на общую сумму 15,3 млн рублей. «Фонтанка» рассказывала, как образовался долг и почему у владельцев радио не было возможности выплатить эту сумму.

Сначала погасить долги радио вызвался предприниматель Антон Ромашов, однако в установленный срок деньги не были переведены. Как пояснил Ромашов «Фонтанке», собственник радио сообщил, что вопрос будет решен без его участия.

С аналогичным заявлением позже выступило принадлежащее городу и управляющее телеканалом «Санкт-Петербург» АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР). Суд разрешил сделать это, и средства были переведены.

Параллельно неравнодушные люди открыли сбор на спасение радио «Эрмитаж», он был завершен 1 декабря. За все время собралось чуть более трети суммы — 5,156 млн рублей.