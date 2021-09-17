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«Без моего участия». Предложивший погасить долги радио «Эрмитаж» предприниматель отступил от своего решения

Предприниматель Ромашов не стал погашать долги радио «Эрмитаж» по желанию собственника

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался считать погашенными долги ЗАО «Радиокомпания «Культура», которому принадлежит радио «Эрмитаж». От намеревавшегося избавить радиостанцию от долгов бизнесмена не поступили деньги.

Об этом сказано в определении суда, опубликованном в электронной картотеке арбитражных дел. В июне Антон Ромашов вызвался погасить долг компании перед кредиторами, 9 августа его заявление было одобрено судом. Однако ни в установленный срок, ни к следующему судебному заседанию доказательств оплаты задолженности не поступило. В связи с этим арбитраж отказал в признании погашенными требований к должнику.

Ромашов объяснил свои действия в разговоре с «Фонтанкой». «Ко мне обратился собственник и попросил написать отказ от моего участия в погашении долга. Сказал, что вопрос будет решен без моего участия», — заявил он.

Главный редактор радио «Эрмитаж» и гендиректор радиокомпании «Культура» Татьяна Бажанова на вопрос «Фонтанки» не ответила. На прошлой неделе суд признал ее банкротом по иску Агентства по страхованию вкладов. Госкорпорация выполняет функции управляющего лопнувшим в 2018 году «Международным банком «Санкт-Петербург» (МБСПб). Основным владельцем финансовой организации был супруг главы «Эрмитажа» — Сергей Бажанов.

АСВ в апреле подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания «Культура» на общую сумму 15,3 млн рублей. По данным «Фонтанки», у владельцев компании тогда не было возможности выплатить эту сумму. Сейчас фирма находится под наблюдением.

В начале июня радио «Эрмитаж» открыло сбор пожертвований на сайте «Планета.ру», чтобы покрыть долг. Сейчас собрано четыре из необходимых 15 млн рублей.

АСВ пытается вернуть под крыло разоренного МБСПб имущество и активы, переданные командой бывшего владельца в сторонние организации. Речь может идти о девяти миллиардах рублей. В череде таких шагов управляющего как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение было предъявлено только спустя год после этого.

В июле 2021 года суд заочно арестовал Бажанова по делу о хищении 5 млрд рублей. Сейчас экс-банкир находится за границей. Его российские активы, в том числе особняк на Каменном острове и автомобиль «Бентли», постепенно распродаются на торгах.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Редкая, хорошая радиостанция.
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