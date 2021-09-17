«Без моего участия». Предложивший погасить долги радио «Эрмитаж» предприниматель отступил от своего решения

Об этом сказано в определении суда, опубликованном в электронной картотеке арбитражных дел. В июне Антон Ромашов вызвался погасить долг компании перед кредиторами, 9 августа его заявление было одобрено судом. Однако ни в установленный срок, ни к следующему судебному заседанию доказательств оплаты задолженности не поступило. В связи с этим арбитраж отказал в признании погашенными требований к должнику.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался считать погашенными долги ЗАО «Радиокомпания «Культура», которому принадлежит радио «Эрмитаж». От намеревавшегося избавить радиостанцию от долгов бизнесмена не поступили деньги.

Ромашов объяснил свои действия в разговоре с «Фонтанкой». «Ко мне обратился собственник и попросил написать отказ от моего участия в погашении долга. Сказал, что вопрос будет решен без моего участия», — заявил он.



Главный редактор радио «Эрмитаж» и гендиректор радиокомпании «Культура» Татьяна Бажанова на вопрос «Фонтанки» не ответила. На прошлой неделе суд признал ее банкротом по иску Агентства по страхованию вкладов. Госкорпорация выполняет функции управляющего лопнувшим в 2018 году «Международным банком «Санкт-Петербург» (МБСПб). Основным владельцем финансовой организации был супруг главы «Эрмитажа» — Сергей Бажанов.



АСВ в апреле подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания «Культура» на общую сумму 15,3 млн рублей. По данным «Фонтанки», у владельцев компании тогда не было возможности выплатить эту сумму. Сейчас фирма находится под наблюдением.



В начале июня радио «Эрмитаж» открыло сбор пожертвований на сайте «Планета.ру», чтобы покрыть долг. Сейчас собрано четыре из необходимых 15 млн рублей.