Радио «Эрмитаж» объявило сбор пожертвований, чтобы погасить долг в 15 млн рублей

«Сегодня — впервые со дня выхода в эфир — мы вынуждены обратиться к вам за помощью. Прошлый год стал испытанием для всего мира, для нас же он обернулся беспрецедентным падением рекламных бюджетов — единственного источника доходов станции», — написала радиостанция 15 июня в Instagram.

Оказавшееся на грани банкротства петербургское радио «Эрмитаж» объявило сбор средств, чтобы расплатиться с кредитором — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В суде оно потребовало от радиостанции 15 млн рублей. За пять дней сбора неравнодушные слушатели пожертвовали 1% этой суммы.

В «Эрмитаже» уверены, что смогли бы справиться с кризисом по мере восстановления рынка, но в апреле 2021 года получили иск о банкротстве от АСВ.



«Мы не можем оперативно удовлетворить исковые требования, и это означает, что радиостанция может прекратить существование», — сообщается в соцсети. Поэтому радиостанция 10 июня открыла сбор на сайте «Планета.ру».



К вечеру 15 июня радио перевели пожертвования 278 раз. Из 15 млн рублей собрано почти 194 тысячи. Сбор будет открыт до 6 сентября.



АСВ в качестве конкурсного управляющего Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСПб) в апреле подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания «Культура», которому принадлежит радио «Эрмитаж». Генеральный директор и главный редактор радио Татьяна Бажанова — супруга бывшего владельца МБСПб Сергея Бажанова. Его банк потерпел крах в 2018 году. «Фонтанка» ранее рассказывала, как образовался долг и почему у владельцев радио сейчас нет возможности оплатить эту сумму.

