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Радио «Эрмитаж» объявило сбор пожертвований, чтобы погасить долг в 15 млн рублей

Радио «Эрмитаж» собирает пожертвования, чтобы избежать закрытия

Оказавшееся на грани банкротства петербургское радио «Эрмитаж» объявило сбор средств, чтобы расплатиться с кредитором — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В суде оно потребовало от радиостанции 15 млн рублей. За пять дней сбора неравнодушные слушатели пожертвовали 1% этой суммы.

«Сегодня — впервые со дня выхода в эфир — мы вынуждены обратиться к вам за помощью. Прошлый год стал испытанием для всего мира, для нас же он обернулся беспрецедентным падением рекламных бюджетов — единственного источника доходов станции», — написала радиостанция 15 июня в Instagram.

В «Эрмитаже» уверены, что смогли бы справиться с кризисом по мере восстановления рынка, но в апреле 2021 года получили иск о банкротстве от АСВ.

«Мы не можем оперативно удовлетворить исковые требования, и это означает, что радиостанция может прекратить существование», — сообщается в соцсети. Поэтому радиостанция 10 июня открыла сбор на сайте «Планета.ру».

К вечеру 15 июня радио перевели пожертвования 278 раз. Из 15 млн рублей собрано почти 194 тысячи. Сбор будет открыт до 6 сентября.

АСВ в качестве конкурсного управляющего Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСПб) в апреле подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания «Культура», которому принадлежит радио «Эрмитаж». Генеральный директор и главный редактор радио Татьяна Бажанова — супруга бывшего владельца МБСПб Сергея Бажанова. Его банк потерпел крах в 2018 году. «Фонтанка» ранее рассказывала, как образовался долг и почему у владельцев радио сейчас нет возможности оплатить эту сумму.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Хорошая FMстанция.
spb7771250
Уверен, что слушатели соберут эту сумму. Радио Эрмитаж - быть, его не может не стать.
Otkating
Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюкброт. Господа, же не манж па... сис жур. Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату... бывшей кадетской фракции... бывшей Государственной Думы!
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