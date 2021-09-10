Суд признал банкротом жену экс-банкира Бажанова. Радио «Эрмитаж» стало на шаг ближе к краху

В апреле 2021 года с заявлением о несостоятельности супруги бывшего владельца Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСПб) Сергея Бажанова в арбитраж обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего лопнувшего банка. АСВ потребовало от нее 44,5 млн рублей.

Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел. Суд первой инстанции вынес определение о признании Бажановой банкротом и ввел реструктуризацию ее долгов.

Параллельно агентство подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания "Культура"» на общую сумму 15,3 млн рублей. У владельцев компании нет возможности выплатить эту сумму. Сейчас фирма находится под наблюдением. Апелляционный суд рассматривает одну из ее жалоб.



В начале июня владельцы радио «Эрмитаж» открыли сбор пожертвований на сайте «Планета.ру», чтобы покрыть долг. Сейчас собрано почти 3,9 млн из необходимых 15 млн рублей. Кроме того, с предложением погасить долги радиостанции выступил Антон Ромашов. Главный редактор «Эрмитажа» Татьяна Бажанова сказала «Фонтанке», что у радио хорошие отношения с предпринимателем, ей известно о его намерении, но решение по нему еще не принято.



МБСПб Сергея Бажанова потерпел крах в 2018 году. АСВ пытается вернуть под крыло разоренного банка имущество и активы, переданные командой бывшего владельца в сторонние организации. Речь может идти о девяти миллиардах рублей. В череде таких шагов как раз и возникло уголовное дело против Бажанова. Возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение было предъявлено только спустя год после этого.

