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Петербургский предприниматель вызвался погасить миллионные долги петербургского радио «Эрмитаж»

Погасить задолженность петербургского радио «Эрмитаж» вызвался предприниматель Антон Ромашов. Арбитражный суд рассмотрит его заявление 2 июля. Бизнесмен утверждает, что «стоял у истоков» создания радиостанции.

На заявление Ромашова 23 июня обратил внимание «Деловой Петербург». Тот заявил о намерении погасить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к оператору «Эрмитажа», ЗАО «Радиокомпания "Культура"». Они составляют 15,3 млн рублей. В разговоре с изданием предприниматель сообщил, что «стоял у истоков создания» радиостанции и уже более года за свой счёт обеспечивает ее операционное и техническое функционирование.

По данным СПАРК, Антон Ромашов — соучредитель группы строительных компаний. Выручка крупнейшей из них — «Новые технологии безопасности» — в 2020 году составила 368,8 млн рублей.

Чтобы расплатиться с кредиторами, радиостанция «Эрмитаж» 10 июня открыла сбор пожертвований. Сейчас на сайте «Планета.ру» собрано 2 из 15 млн рублей.

АСВ в качестве конкурсного управляющего Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСПб) в апреле подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания "Культура"», которое возглавляет главный редактор радио Татьяна Бажанова. Это супруга бывшего владельца МБСПб Сергея Бажанова. Его банк потерпел крах в 2018 году. «Фонтанка» ранее рассказывала, как образовался долг и почему у владельцев радио сейчас нет возможности выплатить эту сумму.

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Комментарии (3)

Валентин Рыбаков
А пытались собрать краудфандингом? Думаю, многие бы скинулись
262224921
Единственное достойное радио.
Соловьев ФМ даже за радио не считаю
Barmaley_5e4d0211d3423
Ай, молодца, меценат!
Уважуха.
Спасибо!
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