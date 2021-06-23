Глава радиостанции «Эрмитаж» прокомментировала желание Ромашова погасить долги компании

Генеральному директору ЗАО «Радиокомпания "Культура"» (владеет радио «Эрмитаж») Татьяне Бажановой известно о намерении предпринимателя Антона Ромашова погасить долги организации. Позиция компании по этому вопросу пока не определена, сообщила она «Фонтанке» 23 июня.



«Наша цель — не сменить кредитора, а снять с радиостанции долги. Радио «Эрмитаж» бесконечно благодарно всем, кто стремится помочь погасить «долг» и сохранить радиостанцию, которая 21 год является украшением петербургского эфира. С Ромашовым у нас очень хорошие отношения, но технические услуги, которые он оказывает, являются возмездными, — отметила Бажанова. — Мне, конечно, известно о заявленном Ромашовым намерении, но позиция компании по этому вопросу ещё не определена. В любом случае, «Радио Эрмитаж» отдаёт приоритет лицам, которые, «помогая радиостанции», не намерены впоследствии стать ее кредиторами. Сбор денег на краудфайндинговой платформе даст возможность радио «Эрмитаж» ни от кого не зависеть».