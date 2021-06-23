Глава радиостанции «Эрмитаж» прокомментировала желание Ромашова погасить долги компании

Генеральному директору ЗАО «Радиокомпания "Культура"» (владеет радио «Эрмитаж») Татьяне Бажановой известно о намерении предпринимателя Антона Ромашова погасить долги организации. Позиция компании по этому вопросу пока не определена, сообщила она «Фонтанке» 23 июня.
«Наша цель — не сменить кредитора, а снять с радиостанции долги. Радио «Эрмитаж» бесконечно благодарно всем, кто стремится помочь погасить «долг» и сохранить радиостанцию, которая 21 год является украшением петербургского эфира. С Ромашовым у нас очень хорошие отношения, но технические услуги, которые он оказывает, являются возмездными, — отметила Бажанова. — Мне, конечно, известно о заявленном Ромашовым намерении, но позиция компании по этому вопросу ещё не определена. В любом случае, «Радио Эрмитаж» отдаёт приоритет лицам, которые, «помогая радиостанции», не намерены впоследствии стать ее кредиторами. Сбор денег на краудфайндинговой платформе даст возможность радио «Эрмитаж» ни от кого не зависеть».
По данным «Фонтанки», Ромашов исполняет на радиостанции функции технического директора на аутсорсе. Согласно информации СПАРК, он — соучредитель группы строительных компаний. Выручка крупнейшей из них — «Новые технологии безопасности» — в 2020 году составила 368,8 млн рублей. Предприниматель вызвался погасить долги радиостанции, которые составляют 15,3 млн рублей. Ромашов утверждает, что стоял у истоков создания «Эрмитажа».
Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управляющего Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСПб) в апреле подало иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания "Культура"», которое возглавляет главный редактор радио «Эрмитаж» Татьяна Бажанова. Это супруга бывшего владельца МБСПб Сергея Бажанова. Его банк потерпел крах в 2018 году. «Фонтанка» ранее рассказывала, как образовался долг и почему у владельцев радио сейчас нет возможности выплатить эту сумму. 10 июня они открыли сбор пожертвований на сайте «Планета.ру». Сейчас собрано 2 из 15 млн рублей.