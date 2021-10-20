Смольный погасит долги радио «Эрмитаж»

Соответствующее определение суда появилось в электронной картотеке арбитражных дел накануне поздно вечером, 19 октября. В рамках банкротства радиокомпании суд разрешил ГАТР выплатить 1,8 тыс. рублей обязательных платежей и погасить требование основного кредитора — Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) — в размере 15,3 млн рублей. У компании есть 20 рабочих дней с момента вынесения определения, чтобы перечислить деньги.



АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (занимается управлением городским телеканалом «Санкт-Петербург») в июне выкупило 99 % акций ЗАО «ИД "Три короны"», которое выпускает газету «Метро». Сумму сделки гендиректор АО Александр Малькевич назвать отказался. Ранее «Фонтанка» писала о том, что обсуждалась цифра в 120 млн рублей.



Агентство находится в собственности города. Оно, как и радиокомпания «Культура», закончило 2020 год с убытком. По данным СПАРК, при выручке 72 млн рублей убыток ГАТР по итогам года составил 145,4 млн рублей.



МБСПб в апреле подал иск о банкротстве ЗАО «Радиокомпания "Культура"» на общую сумму 15,3 млн рублей. Сейчас фирма находится под наблюдением. С предложением погасить ее долги выступал предприниматель Антон Ромашов. Суд одобрил его заявление, однако в установленный срок деньги не были переведены. Как Ромашов объяснил «Фонтанке», собственник попросил его написать отказ, сообщив, что вопрос погашения долга будет решен без его участия.



Суд ранее признал главного редактора радио «Эрмитаж» и гендиректора радиокомпании «Культура» Татьяну Бажанову банкротом. Иск в отношении предпринимательницы и ее компании подал тот же МБСПб в лице Агентства по страхованию вкладов. Оно выполняет функции конкурсного управляющего лопнувшим в 2018 году банком. Основным владельцем кредитной организации был супруг главы «Эрмитажа» — Сергей Бажанов. Суд рассматривает дело и о его банкротстве тоже.

