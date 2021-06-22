«Будем делать фабрику». Смольный купил газету «Метро»

«Сумма сделки — коммерческая тайна. Мы занимались ею с начала года и завершили в мае. С июня контроль за газетой перешел к телеканалу», — отметил он. Ранее «Фонтанка» писала , что для покупки газеты чиновники планировали просить займ у АО «Аэропорт Пулково», принадлежащего городу. Примерная сумма, которая тогда обсуждалась, — 120 млн рублей. Малькевич, впрочем, заверил «Фонтанку», что газета обошлась городу дешевле. «А с «Пулково» мы действительно ведём переговоры, потому что на второе полугодие нам понадобятся заемные средства», — добавил он.

АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР; компания занимается управлением городским телеканалом «Санкт-Петербург») выкупило 99,99% акций ЗАО «ИД «Три короны», которое выпускает газету «Метро». Об этом 22 июня «Фонтанке» сообщил генеральный директор ГАТР Александр Малькевич.

По словам Малькевича, газету планируется максимально интегрировать в редакционную деятельность телеканала: «Надеюсь, что появится фабрика по производству контента».



Малькевич рассказал, что уже сегодня он раздавал газету в центре города вместе с Сергеем Боярским (на данный момент он является кандидатом от «Единой России» в Государственную думу). «Масса таких коллабораций у нас в планах», — подчеркнул Малькевич.

О покупке газеты, раздающейся в петербургской подземке, в городском правительстве задумались в конце прошлого года. Собеседники «Фонтанки» отмечали, что сама по себе газета «Метро» не очень была нужна Смольному. Но интерес к изданию будто бы начали проявлять другие крупные медиаигроки, перспектива усиления влияния которых не сильно нравилась властям.



В октябре 2013 года акции издателя петербургской газеты «Метро» ЗАО «ИД «Три короны» были проданы ООО «ИК «Аброс», которое, судя по выпискам из ЕГРЮЛ, на тот момент на 100% принадлежало банку «Россия». ИК «Аброс», по последним данным Росстата, принадлежало 13,6% АО НМГ, которое с 2015 года владеет 100% акций «Трех корон».

