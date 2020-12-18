Смольный задумался о покупке второй бесплатной газеты

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О том, что петербургские чиновники ведут обсуждения возможной покупки газеты, которую раздают в подземке, «Фонтанке» сообщили двое собеседников в Смольном и один из числа знакомых с ходом переговоров. «Сделка, если и состоится, то в следующем году», — отметил один из источников, добавив, что до ее окончания еще нужно провести аудит.

По словам еще одного собеседника в Смольном, газета «Метро» сейчас, как и вся печатная пресса, переживает не лучшие времена, поэтому владельцы - «Национальная медиа группа» - и решились на продажу. «Вопрос о покупке стоит перед городом не случайно: бесплатная газета, которая раздается в метрополитене, - хороший актив как инструмент влияния. Если он попадет к кому-то еще, это может усилить чей-то вес в год выборов», — говорит чиновник.



По словам двух источников, сумма сделки может составить около 150 млн рублей.

Генеральный директор газеты «Метро», издательского дома «Три короны» Григорий Матыжев в ответ вопросы «Фонтанки» сообщил, что не может комментировать слухи. Что же до разговоров о финансовом положении газеты, этот вопрос он также оставил без ответа, сославшись на то, что не может раскрывать данные финансовой отчетности.

Судя по опубликованной бухгалтерской и финансовой отчетности, до 2020 года бизнес газеты был успешным - насколько это только было возможно на стремительно сужающемся рынке частных бумажных СМИ.

Падающая последние годы выручка (за пять лет с 367 до 233 млн рублей) тем не менее, позволяла менеджменту показывать прибыль и даже выплачивать вполне ощутимые дивиденды акционерам. За время владения газетой с конца 2015 года НМГ как единственный акционер получил от "Метро" почти 200 млн рублей. На балансе компании сейчас значится 102,5 млн рублей нераспределенной чистой прибыли.

Падающая выручка неизбежно сокращала и чистую прибыль газеты. Если по итогам 2015 года, еще при старых владельцах, это было 86,7 млн рублей, то согласно последней отчетности прибыль составила 23,7 миллиона. "Метро" приходилось сокращать издержки. Так, управленческие расходы за пять лет сократились с 70 до 38,5 млн рублей, а расходы на оплату труда с 90 до 79 миллионов.



В Петербурге газета «Метро» выходит с марта 1997 года. В 2004 году петербургское “Метро” стало первой в России ежедневной массовой бесплатной информационной газетой. В том же году «Метро» вышло на первое место среди ежедневных газет Петербурга по размеру читательской аудитории и стало лидером по объемам продаж рекламы. В 2005 году концерн Metro International купил права на бренды Metro и «Метро» на территории России у петербургских издателей, и заключил с ними договор франшизы. 26 сентября 2005 вышел в свет первый номер Metro-Петербург с международным зеленым логотипом. C 2009 года основным владельцем Metro -Петербург стал концерн Metro International, который выкупил контрольный пакет акции у основателей издания. В ноябре 2010 года Metro (синдикат Metro Москва и Metro Петербург) стало самой крупной ежедневной информационной газетой в России по числу читателей номера (данные TNS Media Gallup). Тираж: 330 тыс. экземпляров. В октябре 2013 года контроль над акциями издателя петербургской газеты «Метро» ЗАО «ИД “Три короны»» были проданы ООО «ИК «Аброс»», которое, судя по выпискам из ЕГРЮЛ, на тот момент на 100% принадлежало банку «Россия». ИК «Аброс», по последним данным Росстата, принадлежало 13,6% АО «НМГ», которое с 2015 года владеет 100% акций «Трех корон».



На данный момент тираж «Метро» составляет 150 тысяч экземпляров. Аудитория одного выпуска, по данным издательства, составляет 529 тысяч человек. Газета раздается на 61 станции петербургского метрополитена с 7 до 10:30 утра.

Московское «Метро» на данный момент уже принадлежит столичным властям: о сделке стало известно в марте 2020 года. Правительство Москвы полностью выкупило пакет акций у группы ЕСН Григория Березкина. Детали сделки участники сделки раскрыть отказались, сообщала газета «Ведомости». Газета до этого уже меняла владельцев: до Березкина медиа принадлежало московскому метрополитену, который в свою очередь выкупил пакет акций у АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Московское издание тогда было оценено в $3,2 млн, следует из финансовой отчетности АФК. Контент столичной «Метро» явно изменился после покупки медиа мэрией: в частности, все чаще в печати стали появляться заметки под заголовками в духе «Депутат МГД Елена Николаева высоко оценила отчет мэра Москвы». Как посчитал корреспондент «Фонтанки», за неполный декабрь 2020 года Собянин, исходя из поиска по сайту газеты, был упомянут в новостях 35 раз, тогда как годом ранее, до сделки, всего 6.



Стоит добавить, что в активе петербургского правительства уже есть одна бесплатная газета — это «Петербургский дневник». В 2021 году «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга “Петроцентр”», издатель «Петербургского дневника» (печатной и онлайн версий), получит субсидию в 250 миллионов 244,8 тысячи рублей. За эти деньги запланировано выпустить не менее 230 номеров, тираж одного выпуска должен быть не менее 150 тысяч экземпляров в среднем по году.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

