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Арбитраж запустил реструктуризацию долгов экс-банкира Бажанова

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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего владельца Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) Сергея Бажанова и ввел реструктуризацию его долгов. Постановление об этом появилось в электронной картотеке арбитражных дел 7 октября.

МБСПб в лице своего конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало в суд иск о банкротстве Бажанова 27 апреля. Суд первой инстанции определением от 24 августа закрыл дело о несостоятельности экс-банкира. Апелляционный суд 6 октября рассмотрел жалобы истца и отменил определение.

Задолженность Бажанова перед финансовой организацией на сумму 11,2 млн рублей включена в реестр требований кредиторов. Туда же хочет попасть еще один кредитор с требованиями в размере 42 млн рублей.

МБСПб Сергея Бажанова потерпел крах в 2018 году. После этого выяснилось, что со счетов банка исчезли активы на крупную сумму. Речь может идти о девяти миллиардах рублей. АСВ пытается вернуть под крыло разоренного банка имущество и активы, переданные командой бывшего владельца в сторонние организации. В череде таких шагов возникло уголовное дело против Бажанова, но возбудить его удалось лишь с пятого раза.
В июле 2021 года Выборгский райсуд заочно арестовал Бажанова по делу о хищении 5 млрд рублей. Сейчас экс-банкир находится за границей. Его российские активы, в том числе особняк на Каменном острове и автомобиль «Бентли», постепенно распродаются на торгах.
Супруга Бажанова Татьяна уже стала банкротом. На очереди ЗАО «Радиокомпания "Культура"», которое она возглавляет. Компания владеет известным в Петербурге радио «Эрмитаж». Чтобы спасти радиокомпанию от разорения, предприниматель Антон Ромашов предложил в суде погасить ее долги, но передумал. По его словам, изменить решение его попросили собственники.

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