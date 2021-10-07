Арбитраж запустил реструктуризацию долгов экс-банкира Бажанова

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего владельца Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) Сергея Бажанова и ввел реструктуризацию его долгов. Постановление об этом появилось в электронной картотеке арбитражных дел 7 октября.



МБСПб в лице своего конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало в суд иск о банкротстве Бажанова 27 апреля. Суд первой инстанции определением от 24 августа закрыл дело о несостоятельности экс-банкира. Апелляционный суд 6 октября рассмотрел жалобы истца и отменил определение.