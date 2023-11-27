«Эрмитаж» уйдет с молотка. Петербургскую культурную радиостанцию выкупят под присмотром Смольного

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Поделиться Поделиться





Российский аукционный дом проведет торги по имуществу признанной банкротом петербургской предпринимательницы Татьяны Бажановой. Среди выставленных на продажу активов — «Радиокомпания "Культура"», которая управляет знаковым для города радио «Эрмитаж». Вопрос покупки прорабатывают в Смольном. Один из обсуждаемых вариантов — присоединение нишевой радиостанции к одному из крупнейших российских медиахолдингов.



Сообщение о готовящейся торговой процедуре появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в середине ноября. В августе 2022 года суд признал несостоятельной Татьяну Бажанову, супругу бывшего владельца Международного банка Санкт-Петербурга (МБСПб) Сергея Бажанова. Она при этом предлагала ввести в отношении себя процедуру реструктуризации долгов и продать в ее рамках семейную недвижимость: квартиру почти в 70 квадратных метров на Невском, 84–86, лит. Б, которая оценивается в 14,5 млн рублей, и дом на 258 «квадратов» в Выборгском районе Ленобласти — за 61,4 млн рублей. Суд не согласился, потому что, во-первых, усомнился в возможности продать эти активы по указанной в экспертном заключении цене. Во-вторых, оба объекта недвижимости зарегистрированы не на Бажанову, а на ее мужа, имущество которого, к слову, арестовано по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Обвиняемый «скрывается от правоохранительных органов за рубежом».



Вместо реструктуризации долгов суд ввел реализацию имущества Бажановой. Согласно судебным актам, непосредственно ей принадлежат 100% акций ЗАО «Радиокомпания "Культура"» и ООО «Монолит». Еще она учредитель ульяновского регионального благотворительного общественного фонда «Дари Добро», но этот актив, по понятным причинам, можно отложить в сторону.

На основании договора поручения с Бажановой торги по обоим лотам проводит Российский аукционный дом. Они запланированы на 26 декабря. Заявки на участие принимаются до 22 декабря.



Начальная цена акций «Культуры» составила около 14,6 млн рублей. Главная интрига — получит ли инвестор за эту сумму вместе с ценными бумагами известное в Петербурге радио «Эрмитаж», постоянные слушатели которого отзываются о нем как о «единственном радио, которое можно часами слушать в автомобиле, потому что джаз ненавязчив». К тому же на нем не выходит реклама.

На сайте РАД не представлены документы, из которых можно было бы понять, откуда возникла такая сумма, какие активы есть у общества сейчас и в каком финансовом состоянии оно находится. Однако по запросу потенциальный покупатель может получить пакет документов, которые собирал временный управляющий «Культуры». Это ответы на его запросы от множества госведомств и бухгалтерская отчетность.



В собственности компании нет ни недвижимости, ни транспорта, ни товарных знаков. Как сообщили «Фонтанке» в РАД, ее основной актив на данный момент — две действующие лицензии Роскомнадзора. Одна дает право вещания на радиочастоте 90,1 МГц (на ней сейчас можно услышать радио «Эрмитаж») на территории Петербурга и действует до 2 апреля 2024 года. Вторая лицензия сопутствующая, выдана на услуги связи для целей эфирного вещания. Она действует чуть дольше — до 2 октября того же года. То есть покупатель 100 % акций станет учредителем компании и получит право использовать радиочастоту.



Как отмечает глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин, владельцем радиочастот является государство. Оно предоставляет их различным операторам, в том числе и телерадиокомпаниям. Продающаяся вместе с радиочастотой компания может оцениваться в десятки или в сотни миллионов рублей в зависимости от ее бизнеса, регионального охвата и доступной аудитории.

В случае с «Эрмитажем» частоты продаются без прилагающегося к ним бизнеса. Потенциальному инвестору только предстоит его организовать, поэтому и стоимость актива не так велика, как могла бы быть. Плюс диапазон вещания ограничен Петербургом. Радио живет за счет рекламы, а местный рекламный рынок хоть и считается вторым в стране, по объему значительно уступает Москве.



«Радиорынок очень конкурентный. Насколько я помню, в городе вещают порядка 60 различных радиостанций, и Эрмитаж — одна из них, с маленькой долей рынка, — рассуждает эксперт. — Надо будет вложить много денег в раскрутку этого продукта».

К примеру, как писали СМИ, единый пул частот ликвидированного «Эха Москвы» оценивался в 57,5 млн рублей. Речь шла о частотах в 24 городах, включая Москву и Петербург. Они достались единственному участнику конкурса, МИА «Россия сегодня». Из последнего — в конце октября Роскомнадзор подвел итоги конкурса, в том числе на четыре радиочастоты в Петербурге. Две из них со свободной концепцией вещания выставлялись по цене в 13,9 млн рублей и отошли к телерадиокомпании «Мир» и ООО «ГПМ Радио». Вторые две, ограниченные культурно-просветительской концепцией вещания, оценивались почти в 7 млн рублей. Комиссия присвоила их входящему в «Мультимедиа холдинг» ООО «Стайл Медиа Холдинг» («Радио Джаз») и телерадиоцентру «Орфей». Частоту «Эрмитажа» оценили в два раза выше.



Второй важный актив «Культуры» — это устоявшийся формат радио «Эрмитаж», который хотят сохранить городские власти. Первые шаги для этого они уже сделали ранее. В апреле 2021 года суд по иску Агентства по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим МБСПб, запустил банкротство радиокомпании. Ее долги оценивались в 15 млн рублей. Вытащить фирму из банкротства и спасти радио попытались его действующие и бывшие сотрудники, а также неравнодушные слушатели. Инициативная группа открыла сбор на краудфандинговой платформе, но процесс шел медленно. По итогу в обозначенный срок удалось собрать около трети суммы. По правилам платформы такой сбор закрывается, а деньги возвращаются к благотворителям.

Затем погасить долги радио вызвался предприниматель Антон Ромашов, однако в установленный срок деньги не были переведены. «Ко мне обратился собственник и попросил написать отказ от моего участия в погашении долга. Сказал, что вопрос будет решен без моего участия», — пояснил он «Фонтанке».



На исход дела это существенно не повлияло. Желание закрыть долговые обязательства компании изъявил Смольный. Подконтрольное ему АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) полностью рассчиталось с кредиторами (МБСПб и налоговой). Суд в этом убедился и производство по делу закрыл.

По данным источников «Фонтанки», развивать радиостанцию город не расхотел. Предварительно обсуждается вариант, что «Эрмитаж» выкупит один из крупнейших медиахолдингов страны, который не станет менять контентную политику. Однако это еще не точно. «В связи с тем, что прошло очень много времени, наш план нужно актуализировать», — сказал один из источников, знакомых с ходом переговоров.



Суждено ли намерениям Смольного воплотиться в жизнь, будет зависеть от того, насколько в ходе торгов разгонится цена. Если она превысит уровень, при котором вложения сейчас представляются оправданными лицам, заинтересованным в сохранении радио, от приобретения могут отказаться.



Компания Татьяны Бажановой «Монолит» продается отдельным лотом. Интересно, что за нее планируют выручить более 41,4 млн рублей. При этом организация с апреля 2022 года признана банкротом. Сейчас по решению суда распродается ее имущество. За что конкретно покупатель должен будет заплатить такие деньги, из прикрепленных к карточке торговой процедуры документов неясно.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»