Бастрыкин требует повторно возбудить дело после наезда пьяного самокатчика на ребёнка на Дворцовой набережной

Прокуратура отменила дело, возбуждённое петербургским Следственным комитетом после наезда самокатчика на мальчика на Дворцовой набережной. Глава СКР Александр Бастрыкин требует не сдаваться.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 3 июня, Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге повторно возбудить дело и установить все обстоятельства.
Первое постановление отменено прокуратурой. В СК указывают, что это решение ограничивает процессуальные полномочия следствия.
Семилетний мальчик был сбит самокатчиком, когда переходил дорогу по зебре на Дворцовой набережной 2 июня.
Медики зафиксировали у пострадавшего ребёнка травмы головы и ноги, госпитализация ему не понадобилась.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как оказание небезопасных услуг (