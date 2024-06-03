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    Бастрыкин требует повторно возбудить дело после наезда пьяного самокатчика на ребёнка на Дворцовой набережной

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    Прокуратура отменила дело, возбуждённое петербургским Следственным комитетом после наезда самокатчика на мальчика на Дворцовой набережной. Глава СКР Александр Бастрыкин требует не сдаваться.

    Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 3 июня, Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге повторно возбудить дело и установить все обстоятельства.

    Первое постановление отменено прокуратурой. В СК указывают, что это решение ограничивает процессуальные полномочия следствия.

    Семилетний мальчик был сбит самокатчиком, когда переходил дорогу по зебре на Дворцовой набережной 2 июня. 31-летний мужчина, ехавший на электросамокате, оказался нетрезв. Дорожная полиция составила на него протокол о нарушении ПДД участником дорожного движения, повлёкшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью (вторая часть статьи 12.30 КоАП).

    Медики зафиксировали у пострадавшего ребёнка травмы головы и ноги, госпитализация ему не понадобилась.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как оказание небезопасных услуг (238 УК). О возбуждении дела пресс-служба ведомства сообщала днём 3 июня.

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