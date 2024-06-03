На Дворцовой набережной пьяный мужчина на электросамокате сбил маленького ребёнка

Воспитанник детсада попал в больницу после встречи с пользователем кикшеринга в центре Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 июня.
ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, в 14:40 на Дворцовой набережной, 4. По данным «Фонтанки»,
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (
В конце мая кикшеринговые компании ужесточили штрафы для пользователей электросамокатов за нарушение правил сервисов. Самый самый высокий — до 150 тысяч рублей — предусмотрен за езду в нетрезвом состоянии. В Петербурге кикшеринговые компании 22 мая подписали со Смольным версию соглашения о работе, которая закрепила действие новых ограничений скорости и увеличила число запретных зон. Также в городе планируют увеличить количество дорожных знаков, запрещающих передвижения на СИМ. Петербургская полиция продолжает проводить рейды, в ходе которых припаркованные с нарушениями электросамокаты изымаются и направляются на склады временного хранения МВД.