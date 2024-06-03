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    На Дворцовой набережной пьяный мужчина на электросамокате сбил маленького ребёнка

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    Воспитанник детсада попал в больницу после встречи с пользователем кикшеринга в центре Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 июня.

    ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, в 14:40 на Дворцовой набережной, 4. По данным «Фонтанки», 31-летний мужчина на электросамокате, двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребёнка в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса, медики зафиксировали у него травмы головы и ноги.

    Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,509 мг/л). Выехавшие на место сотрудники ГИБДД составили в отношении него протокол о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью, по статье 12.30, часть 2, КоАП РФ.

    В конце мая кикшеринговые компании ужесточили штрафы для пользователей электросамокатов за нарушение правил сервисов. Самый самый высокий — до 150 тысяч рублей — предусмотрен за езду в нетрезвом состоянии. В Петербурге кикшеринговые компании 22 мая подписали со Смольным версию соглашения о работе, которая закрепила действие новых ограничений скорости и увеличила число запретных зон. Также в городе планируют увеличить количество дорожных знаков, запрещающих передвижения на СИМ. Петербургская полиция продолжает проводить рейды, в ходе которых припаркованные с нарушениями электросамокаты изымаются и направляются на склады временного хранения МВД.

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