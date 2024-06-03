СК возбудил уголовное дело после наезда пьяного самокатчика на детсадовца в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело после наезда пьяного водителя электросамоката на ребенка. Воспитаннику детсада потребовалась помощь врачей. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу 3 июня.
ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, в 14:40 на Дворцовой набережной, 4. 31-летний мужчина на электросамокате, двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу.
Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование продолжается.
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате столкновения с электросамокатом мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики зафиксировали у него травмы головы и ноги. Водитель СИМ находился в состоянии алкогольного опьянения (0,509 мг/л).