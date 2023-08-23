Мэр Кисловодска рассказал, что в городе выписали первый в России штраф за езду на электросамокате

В Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате. Об этом 23 августа в соцсетях рассказал мэр города Евгений Моисеев. Заплатить за невнимательность придется двум туристам.
По словам Моисеева, менее двух недель назад на Курортном бульваре в городе установили новые знаки, запрещающие движение средств индивидуальной мобильности. Сегодня во время рейда сотрудники ГИБДД и городской администрации выписали первые штрафы в размере 800 рублей. Нарушителями оказались два гостя города, которые, по их словам, знаки не заметили.
Судя по фото, туристы ехали на брендированных, арендованных самокатах.
Как ранее говорил «Фонтанке» зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, в течение двух месяцев такие же знаки могут появиться в Петербурге. Их установят на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. В перспективе ими могут оснастить все зоны, где сейчас запрещено движение кикшеринговых самокатов, но запрет, согласно ПДД, будет распространяться на все СИМ. Всего в городе 28 таких «красных» зон.