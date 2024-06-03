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    «Залив, волны, машины глохнут». Воздухоплавательная улица превратилась в бассейн и побагровела

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    4 комментария

    В Московском районе Петербурга сразу на нескольких участках дороги образовались бассейны. Потопы собирают крупные пробки и приводят к поломке машин, сообщили читатели «Фонтанки» 3 июня.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Особенно крупные лужи появились на Воздухоплавательной улице у перекрестка с Лиговским проспектом. «Низина, и под мостом залив, волны», — написала читательница Лиля. По словам автомобилистов, после проезда затопленного участка машины «глохнут прямо на месте и не заводятся».

    читатель «Фонтанки»

    На потоп жалуются и пользователи «Яндекс.Карт». Согласно данным сервиса, на Воздухоплавательной улице собралась внушительная пробка, перетекающая в бордовый затор на Лиговском проспекте.

    читатель «Фонтанки»

    Подтоплен участок дороги и на Витебском проспекте. Там также собрался серьезный затор, который упирается в Лиговский проспект.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

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    Ранее «Фонтанка» писала, что автобус прошел вынужденные гидроиспытания после ливня в Пушкинском районе. Вода в салоне практически достигала уровня сидений.

    Обновление на 15:20:

    К 15:15 часам вода на обоих участках сошла, сообщили в пресс-службе Водоканала. «На данном участке нет сетей предприятия. Но в настоящее время везде вода сошла, и под мостом», — говорится в сообщении.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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