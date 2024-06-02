«Вода практически дошла до кресел». Автобус прошел гидроиспытания с пассажирами внутри у Пушкина

В Пушкинском районе Петербурга от последствий ливня не смогли укрыться даже пассажиры общественного транспорта. Один из автобусов буквально оказался затоплен последствиями осадков днем в воскресенье, 2 июня .

По его словам, транспорт особенно наполнился водой на углу Переведенской и Сарицкой улиц. «Пробка с двух сторон + светофор. Пока ждали, то вода практически дошла до кресел», — добавил Дмитрий. С бассейном в салоне транспорт проехал несколько остановок, после чего вода начала уходить.

Как ответили «Фонтанке» в компании-перевозчика «Домтрансавто», данный автобус будет отправлен на диагностику и сушку. Сбоев в движении не зафиксировано.



Воскресным днем Петербург накрыли обильные дожди с грозами. Кадры осадков и последующей двойной радуги можно посмотреть здесь.