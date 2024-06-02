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    «Вода практически дошла до кресел». Автобус прошел гидроиспытания с пассажирами внутри у Пушкина

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    В Пушкинском районе Петербурга от последствий ливня не смогли укрыться даже пассажиры общественного транспорта. Один из автобусов буквально оказался затоплен последствиями осадков днем в воскресенье, 2 июня.

    «Голубой автобус № 232 прошел гидроиспытания», — написал читатель «Фонтанки» Дмитрий, подкрепив сказанное видео.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    По его словам, транспорт особенно наполнился водой на углу Переведенской и Сарицкой улиц. «Пробка с двух сторон + светофор. Пока ждали, то вода практически дошла до кресел», — добавил Дмитрий. С бассейном в салоне транспорт проехал несколько остановок, после чего вода начала уходить.

    Как ответили «Фонтанке» в компании-перевозчика «Домтрансавто», данный автобус будет отправлен на диагностику и сушку. Сбоев в движении не зафиксировано.

    Воскресным днем Петербург накрыли обильные дожди с грозами. Кадры осадков и последующей двойной радуги можно посмотреть здесь.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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