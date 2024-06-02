Первая двойная радуга лета показалась над Петербургом после дождя с грозой

В Петербурге на фоне темного неба после грозы и ливней засияла двойная радуга. Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями природного явления вечером
читатель «Фонтанки»
Несмотря на непогоду, которая обрушилась на Петербург в выходные, редкая двойная радуга раскинулась на небе, завораживая горожан. Кадрами красочных видов прохожие делились из разных районов города.
Ранее «Фонтанка» писала, что вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной. Возможны третье отражение и третья радуга, но это еще более редкое явление.
В понедельник, 3 июня, кратковременные осадки продолжатся, местами прогремят грозы. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +25 градусов.