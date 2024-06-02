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    Первая двойная радуга лета показалась над Петербургом после дождя с грозой

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    В Петербурге на фоне темного неба после грозы и ливней засияла двойная радуга. Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями природного явления вечером 2 июня.

    читатель «Фонтанки»

    Несмотря на непогоду, которая обрушилась на Петербург в выходные, редкая двойная радуга раскинулась на небе, завораживая горожан. Кадрами красочных видов прохожие делились из разных районов города.

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    Ранее «Фонтанка» писала, что вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной. Возможны третье отражение и третья радуга, но это еще более редкое явление.

    В понедельник, 3 июня, кратковременные осадки продолжатся, местами прогремят грозы. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +25 градусов.

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