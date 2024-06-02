Свет и тьма. Посмотрите на границу, очерченную грозовой тучей в Петербурге

В Петербурге первые летние выходные завершаются обильными дождями. Приход грозовых туч в воскресенье, 2 июня, запечатлели супервидовые камеры.
Судя по кадрам, крупное плотное облако постепенно накрывало город, не оставляя после себя солнечного света. Следом пошли дожди. «Туча накрывает Петербург, кораблики спешно разбежались из Невы», — написал читатель «Фонтанки» Михаил.
читатель «Фонтанки»
Некоторые петербуржцы осадкам оказались даже рады. «Невский район дождался дождя! Ура! Все дни проходил мимо», — написала читательница.
Ливни накрыли даже восточную часть города, которую тучи планировали обойти стороной.
К пяти часам дня местами дожди утихли, а им на смену вышла радуга. Кадрами природного явления поделились из центра Петербурга и Мурино.
По предварительному прогнозу, в понедельник, 3 июня, ожидается местами кратковременный дождь, гроза и