Свет и тьма. Посмотрите на границу, очерченную грозовой тучей в Петербурге

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    В Петербурге первые летние выходные завершаются обильными дождями. Приход грозовых туч в воскресенье, 2 июня, запечатлели супервидовые камеры.

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    Судя по кадрам, крупное плотное облако постепенно накрывало город, не оставляя после себя солнечного света. Следом пошли дожди. «Туча накрывает Петербург, кораблики спешно разбежались из Невы», — написал читатель «Фонтанки» Михаил.

    читатель «Фонтанки»

    Некоторые петербуржцы осадкам оказались даже рады. «Невский район дождался дождя! Ура! Все дни проходил мимо», — написала читательница.

    Ливни накрыли даже восточную часть города, которую тучи планировали обойти стороной.

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    К пяти часам дня местами дожди утихли, а им на смену вышла радуга. Кадрами природного явления поделились из центра Петербурга и Мурино.

    По предварительному прогнозу, в понедельник, 3 июня, ожидается местами кратковременный дождь, гроза и +23… +25 градусов.

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