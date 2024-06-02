На Петербург уверенно идут грозовые тучи. В двух районах уже гремит и темнеет

Второй день подряд с начала лета в Петербурге ожидаются обильные осадки. В некоторых районах горожане услышали гром.
Как сообщили читатели «Фонтанки» 2 июня, скорая непогода особенно ощущается в Василеостровском и Московском районах города. «Слышу гром. Заметно потемнело и стало прохладно», — поделился читатель.
О непогоде свидетельствует и прогноз «Яндекса». По данным погодного сервиса на 13:00, дожди настигнут город в ближайший час. Тучи плывут с юга города на север, пик осадков ожидается к 14 часам.
Ранее о предстоящих осадках предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ветер задует южный 2–7 метров в секунду, а при грозе порывистый. Температура при этом достигнет