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    На Петербург уверенно идут грозовые тучи. В двух районах уже гремит и темнеет

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    Второй день подряд с начала лета в Петербурге ожидаются обильные осадки. В некоторых районах горожане услышали гром.

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    Как сообщили читатели «Фонтанки» 2 июня, скорая непогода особенно ощущается в Василеостровском и Московском районах города. «Слышу гром. Заметно потемнело и стало прохладно», — поделился читатель.

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    О непогоде свидетельствует и прогноз «Яндекса». По данным погодного сервиса на 13:00, дожди настигнут город в ближайший час. Тучи плывут с юга города на север, пик осадков ожидается к 14 часам.

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    Ранее о предстоящих осадках предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ветер задует южный 2–7 метров в секунду, а при грозе порывистый. Температура при этом достигнет +27 градусов тепла.

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